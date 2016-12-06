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Судьи
Главный судья:
Анастасиос Сидиропулос

ПСЖ - Лудогорец

06.12.2016, Вторник, 22:45 мск Париж, стадион Парк де Пренс Трансляция: МАТЧ! ФУТБОЛ 3 (в повторе, 00:50) Лига чемпионов, 6 тур ПСЖ - Лудогорец
Лига чемпионов (2016/2017), группа A
2 тур
28 сентября, среда 21:45 Лудогорец 1:3 ПСЖ
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