Бурлак не собирается переходить из «Рубина» в «Локомотив»

Защитник «Рубина» Тарас Бурлак дал понять, что не покинет казанский клуб в зимнее трансферное окно. Ранее сообщалось, что главный тренер «Локомотива» Юрий Семин намерен вернуть в команду троих ее воспитанников — Динияра Билялетдинова, Магомеда Оздоева и Тараса Бурлака.

«Собираюсь ли я возвращаться в «Локомотив», который сейчас возвращает воспитанников? «Локо» дал мне дорогу в большой футбол, от руководства до партнеров. На 99% могу сказать, что остаюсь в «Рубине», – заявил Бурлак.