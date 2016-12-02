Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Семин хочет вернуть в «Локомотив» Оздоева, Билялетдинова и Бурлака

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин намерен вернуть в клуб Динияра Билялетдинова, Магомеда Оздоева и Тараса Бурлака. Все трое являются воспитанниками железнодорожников и сейчас выступают за «Рубин».

    По информации источника, трансфер Билялетдинова Семин уже обсудил с отцом игрока Ринатом Билялетдиновым и руководством «Локомотива». Сообщается также, что Хави Грасия не рассчитывает на него в будущем.

    В нынешнем розыгрыше РФПЛ Бурлак провел за «Рубин» 14 матчей, Оздоев – девять, Билялетдинов ни разу не вышел на поле.

    Источник: Life

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    02.12.2016 21:30
    Рекомендуем
    Комментарии27
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2635

      yorgenbarenz 3 декабря 2016, 12:28

      Видимо,и в Локо финансы запели,раз такие мечты у Сёмина.С таким усилением долго Палыч не продержится.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3212

      Fan Loko mik 3 декабря 2016, 09:04

      Ты по-моему больной!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +145

      evgeniykaras 3 декабря 2016, 08:14

      Помню оставил не добрый коментарий о Сёмени , мол толку не будет что он пришёл! Там мяня еще злостно поругали!! Ну как сейчас вижу был ведь прав! И много коментарием по поводу что Сёмин уже не сможет тренировать по скольку старомоден!
      По поводу возвращения этих ройх ребят! Мало вероятно, кроме конечно Билялетдинова, по скольку там он вообще не играет! Так что в полне вероятный трансфер! Остальные нет нет да играют так что им бежать с Рубина в тонущий Локо не зачем!!! Но если конечно они не патриоты!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3410

      mdu86 > evgeniykaras 3 декабря 2016, 11:36

      А ты смотрю болеешь только за тех кто выигрывает. Сейчас за Лейпциг, а в прошлом сезоне небось за Лестер с детства топил! А на счёт Семина, то о его результатах будем судить в мае, впереди ещё 14 туров и полноценные зимние сборы с командой. Сразу только кошки родятся

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +145

      evgeniykaras > mdu86 3 декабря 2016, 19:28

      Да нет! За Сибирь болею! Ну, а так да! Слежу за футболом и и обычно за теми кто ледирует, там и матчи поинтересней! Ну да ладно, а про Сёмена, уже ведь не второй раз он туда приходит, согласись ведь и промахи были и результата нет! Конечно посмотрим о них весной! Дай Бог поднимуться!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1656

      Фан666 3 декабря 2016, 08:11

      Кому нужен Беляш, оказывается Локомотиву, чтобы в Первую лигу улететь что ли. А Оздоева и Бурлака Казань не отдаст, у них тогда граждан РФ вообще малова то останется

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +27

      Red_Green 1991 3 декабря 2016, 07:21

      Оздоев да! Но Бил с Бурлком это откровенная утятина. А вообще здорово было бы Жемалетдинова вернуть...тем более с Самедовым такая ситуация.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3024

      Nesterenko 3 декабря 2016, 02:33

      Нормальные игроки, Бил еще может под конец сезона блеснуть, кому как не Семину знать подход к нему.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2430

      Mr_Murder 3 декабря 2016, 02:10

      тренеру виднее

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +169

      Cuervo 3 декабря 2016, 01:15

      я думал,что Беляш уже закончил с футболом,а он еще лавку полирует в Рубине

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1094

      ДяДь ПашА 3 декабря 2016, 00:41

      Сёма старый паровоз уехал в депо его уже не раскочегарить !Только новый спасёт . Новый пароход ,новые футболисты ,новый тренер!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -262

      lekseij2007 3 декабря 2016, 00:22

      Евсеева, маминова, Пименова забыл.

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1237

      Semargl18 > lekseij2007 3 декабря 2016, 00:29

      Лоськова!!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -30

      FatalMix > lekseij2007 3 декабря 2016, 01:19

      пашинина, джанашию еще

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan > Semargl18 3 декабря 2016, 03:08

      Лоськом и так в Локо... наберет форму и еще сыграет прощальный матч

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 