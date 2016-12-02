Семин хочет вернуть в «Локомотив» Оздоева, Билялетдинова и Бурлака

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин намерен вернуть в клуб Динияра Билялетдинова, Магомеда Оздоева и Тараса Бурлака. Все трое являются воспитанниками железнодорожников и сейчас выступают за «Рубин».

По информации источника, трансфер Билялетдинова Семин уже обсудил с отцом игрока Ринатом Билялетдиновым и руководством «Локомотива». Сообщается также, что Хави Грасия не рассчитывает на него в будущем.

В нынешнем розыгрыше РФПЛ Бурлак провел за «Рубин» 14 матчей, Оздоев – девять, Билялетдинов ни разу не вышел на поле.