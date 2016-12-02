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  • Семин хочет вернуть в «Локомотив» Оздоева, Билялетдинова и Бурлака

Семин хочет вернуть в «Локомотив» Оздоева, Билялетдинова и Бурлака

2 декабря 2016, 21:30
27

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин намерен вернуть в клуб Динияра Билялетдинова, Магомеда Оздоева и Тараса Бурлака. Все трое являются воспитанниками железнодорожников и сейчас выступают за «Рубин».

По информации источника, трансфер Билялетдинова Семин уже обсудил с отцом игрока Ринатом Билялетдиновым и руководством «Локомотива». Сообщается также, что Хави Грасия не рассчитывает на него в будущем.

В нынешнем розыгрыше РФПЛ Бурлак провел за «Рубин» 14 матчей, Оздоев – девять, Билялетдинов ни разу не вышел на поле.

Источник: Life
Россия. Премьер-лига Локомотив Рубин Билялетдинов Динияр Бурлак Тарас Оздоев Магомед Семин Юрий
Комментарии (27)
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VGreen
1480703959
а еще Измайлова Полоза и вконец Булыкина, чтобы блять варежки снял!
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BelorussianVoice
1480705706
ага... еще Овчинникова, Лоськова и Евсеева
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dedruz
1480708174
идет набор достойнейших для выступления в ФНЛ
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Krasnodar 123
1480708637
А Измайлова забыл?
Ответить
Измайловский Кочегар
1480712648
Экспонатами в музей??
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lekseij2007
1480713746
Евсеева, маминова, Пименова забыл.
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Cuervo
1480716917
я думал,что Беляш уже закончил с футболом,а он еще лавку полирует в Рубине
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Mr_Murder
1480720240
тренеру виднее
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Nesterenko
1480721603
Нормальные игроки, Бил еще может под конец сезона блеснуть, кому как не Семину знать подход к нему.
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yorgenbarenz
1480757299
Видимо,и в Локо финансы запели,раз такие мечты у Сёмина.С таким усилением долго Палыч не продержится.
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