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    «Локомотив» опроверг слухи о возможной отставке Семина

    Пресс-служба «Локомотива» опровергла информацию о возможном увольнении главного тренера команды Юрия Семина. Напомним, ранее появились слухи о том, что судьба специалиста зависит от исхода предстоящего матча 16-го тура премьер-лиги с «Томью».

    «Информация о том, что судьба главного тренера зависит от исхода предстоящего матча с «Томью», не соответствует действительности. Вопрос так не ставится в принципе. Руководство клуба полностью доверяет главному тренеру и рассматривает перспективу сотрудничества как долгосрочную», – говорится в сообщении пресс-службы железнодорожников.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    29.11.2016 20:24
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +3212

      Fan Loko mik 30 ноября 2016, 10:18

      Палыч должен остаться и всё тут!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7221

      Serjoga 29 ноября 2016, 22:55

      Ну и славненько!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -262

      lekseij2007 29 ноября 2016, 20:38

      Практически 70% слухов - правда. Так же и про Самедова говорили, что слухи. И про дзюбу ранее ... и про остальных.

      -1
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      ...
      Рейтинг: +3410

      mdu86 > lekseij2007 29 ноября 2016, 22:45

      А Самедов уже перешёл?

      1
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