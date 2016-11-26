Черчесов: «Мексика – самый сильный соперник. Я ее видел»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после жеребьевки группового этапа Кубка Конфедераций-2017 назвал Мексику самым сильным соперником, с которым его подопечным предстоит встретиться на турнире. Напомним, кроме мексиканцев, национальная команда также сыграет против Португалии и Новой Зеландии.

– Есть мнение, что с жеребьевкой сборной России повезло…

– Не знаю, откуда мнение. Надо изучать команды. Сила Португалии нам известна. После победы на Евро они сыграли пару матчей, по которым было видно, что еще явно не восстановились. Затем прибавили и стали снова показывать достаточно серьезный футбол. По Мексике достаточно много информации, по Новой Зеландии меньше. В любом случае, бумага – это бумага, состоятельность нужно доказывать на поле. Считаю, Мексика – самая сильная команда. Вы ее не видели? А я видел. Похоже на Чили, но немного другое.