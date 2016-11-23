Лига чемпионов. «Ювентус» обеспечил себе выход из группы, «Лион» одолел «Динамо» З

В матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов «Ювентус» со счетом 3:1 переиграл «Севилью». На гол Николаса Парехи туринцы ответили точными ударами Клаудио Маркизио, Леонардо Бонуччи и Марио Манджукича.

В другой встрече группы «Лион» оказался сильнее загребского «Динамо».

Таким образом, «Ювентус» гарантировал себе выход из группы, вторую путевку в личной встрече разыграют «Лион» и «Севилья», «Динамо» лишилось шансов на весеннюю стадию еврокубков.

Лига чемпионов. Групповой этап. Группа H. 5-й тур

Динамо З (Хорватия) – Лион (Франция) – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Лаказетт, 72.

Севилья (Испания) – Ювентус (Италия) – 1:3 (1:1)

Голы: 1:0 – Пареха, 9; 1:1 – Маркизио, 45 (с пенальти); 1:2 – Бонуччи, 84; 1:3 – Манджукич, 90.

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