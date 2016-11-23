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Судьи
Главный судья:
Марк Клаттенбург (Ньюкасл-апон-Тайн)
Материалы

Севилья - Ювентус

22.11.2016, Вторник, 22:45 мск Севилья, стадион Рамон Санчес Писхуан Трансляция: Матч ТВ Лига чемпионов, 5 тур Севилья - Ювентус
Лига чемпионов (2016/2017), группа H
1 тур
14 сентября, среда 21:45 Ювентус 0:0 Севилья
Лига чемпионов (2015/2016), группа D
6 тур
8 декабря, вторник 22:45 Севилья 1:0 Ювентус
2 тур
30 сентября, среда 21:45 Ювентус 2:0 Севилья
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