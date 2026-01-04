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  • «Севилья» – «Леванте»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 января 2026

«Севилья» – «Леванте»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 января 2026

4 января, 14:50
Севилья
04.01.2026, воскресенье, 16:00
Испания. Примера, 18 тур
0 : 3
Завершен
Леванте
45+2' И. Лосада 77' К. Эспи 90+4' К. Альварес
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Севилья
1
Одиссеас Влаходимос
ВР
36
Осо
ЛЗ
4
Кике Салас
ЦЗ
22
Хосе Анхель Кармона
ПЗ
6
Люсьен Агум
ОП
3
Батиста Менди
ОП
97
Джибриль Соу
ЦП
8
Неманья Гудель
(К) ЦП
24
Хуанлу Санчес
ЦП
4
Алексис Санчес
ЦФ
10
Пеке Фернандес
ЦФ
Главный тренер
Матиас Алмейда
Леванте
13
Мэтью Райан
ВР
4
Адриан де ла Фуэнте
ЦЗ
2
Матиас Морено
ЦЗ
16
Диего Пампин
ЦЗ
22
Джереми Тольян
ПЗ
16
Кервин Арриага
ОП
18
Пабло Мартинес
(К) ЦП
8
Карлос Альварес
АП
26
Карим Тунде
ЦФ
14
Икер Лосада
ЦФ
9
Иван Ромеро
ЦФ
Главный тренер
Луиш Каштру
Севилья
1
Эрьян Нюланд
ВР
1
Альберто Флорес
ВР
5
Андрес Кастрин
ЦЗ
15
Фабио Кардосо
ЦЗ
5
Ramón Martínez
ЦЗ
19
Хоан Хордан
ЦП
14
Ману Буэно
ЦП
24
Аднан Янузай
ПВ
16
Исаак Ромеро
ЦФ
Леванте
1
Пабло Куньят
ВР
34
Cayetano
ВР
28
Алан Маттурро
ЦЗ
14
Хорхе Кабельо
ЦЗ
29
Начо Перес
ПЗ
6
Ориоль Рей
ОП
12
Унаи Венцедор
ЦП
8
Йон-Андер Оласагасти
ЦП
25
Хосе Луис Моралес
ЦФ
19
Карлос Эспи
ЦФ
3-2-3-2
1
Влаходимос
36
Осо
4
Салас
22
Кармона
6
Агум
3
Менди
97
Соу
8
Гудель
24
Санчес
10
Фернандес
4
Санчес
4-1-1-1-3
13
Райан
22
Тольян
2
Морено
16
Пампин
4
де ла Фуэнте
16
Арриага
18
Мартинес
8
Альварес
9
Ромеро
14
Лосада
26
Тунде
10
Фернандес
24
Янузай
24
Янузай
10
Фернандес
24
Санчес
16
Ромеро
16
Ромеро
24
Санчес
16
Пампин
28
Маттурро
28
Маттурро
16
Пампин
18
Мартинес
12
Венцедор
12
Венцедор
18
Мартинес
9
Ромеро
8
Оласагасти
8
Оласагасти
9
Ромеро
14
Лосада
25
Моралес
25
Моралес
14
Лосада
26
Тунде
19
Эспи
19
Эспи
26
Тунде
Остались в запасе
Севилья
Леванте
1
Эрьян Нюланд
ВР
1
Альберто Флорес
ВР
5
Андрес Кастрин
ЦЗ
15
Фабио Кардосо
ЦЗ
5
Ramón Martínez
ЦЗ
19
Хоан Хордан
ЦП
14
Ману Буэно
ЦП
Главный тренер
Матиас Алмейда
1
Пабло Куньят
ВР
34
Cayetano
ВР
14
Хорхе Кабельо
ЦЗ
29
Начо Перес
ПЗ
6
Ориоль Рей
ОП
Главный тренер
Луиш Каштру
Остались в запасе
1
Эрьян Нюланд
ВР
1
Альберто Флорес
ВР
5
Андрес Кастрин
ЦЗ
15
Фабио Кардосо
ЦЗ
5
Ramón Martínez
ЦЗ
19
Хоан Хордан
ЦП
14
Ману Буэно
ЦП
Остались в запасе
1
Пабло Куньят
ВР
34
Cayetano
ВР
14
Хорхе Кабельо
ЦЗ
29
Начо Перес
ПЗ
6
Ориоль Рей
ОП
Главный тренер
Матиас Алмейда
Главный тренер
Луиш Каштру
Статистика матча Севилья - Леванте
3
4
Всего ударов по воротам
15
6
Удары в створ
7
4
Владение мячом %
64
36
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Угловые удары
5
1
Нарушения
16
10
Офсайды
2
0
Количество передач
509
285
Сейвы
1
7
Точность передач %
86
71
Удары мимо ворот
3
1
Блокированные удары
5
1
Удары из пределов штрафной
12
4
Удары из-за пределов штрафной
3
2
xG (ожидаемые голы)
1.7
1.03
xGP (предотвращенные голы)
2.89
2.89

Смотреть прямую трансляцию матча «Севилья» против «Леванте», 18-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 января в 16:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Севилья» – «Леванте»

«Севилья» – «Леванте»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 января 2026

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Леванте Севилья
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