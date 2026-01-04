04.01.2026, воскресенье, 16:00
Испания. Примера, 18 тур
Испания. Примера, 18 тур
0 : 3
Завершен
Составы команд
Севилья
Севилья
3-2-3-2
1
Влаходимос
36
Осо
4
Салас
22
Кармона
6
Агум
3
Менди
97
Соу
8
Гудель
24
Санчес
10
Фернандес
4
Санчес
4-1-1-1-3
13
Райан
22
Тольян
2
Морено
16
Пампин
4
де ла Фуэнте
16
Арриага
18
Мартинес
8
Альварес
9
Ромеро
14
Лосада
26
Тунде
10
Фернандес
24
Янузай
24
Янузай
10
Фернандес
24
Санчес
16
Ромеро
16
Ромеро
24
Санчес
16
Пампин
28
Маттурро
28
Маттурро
16
Пампин
18
Мартинес
12
Венцедор
12
Венцедор
18
Мартинес
9
Ромеро
8
Оласагасти
8
Оласагасти
9
Ромеро
14
Лосада
25
Моралес
25
Моралес
14
Лосада
26
Тунде
19
Эспи
19
Эспи
26
Тунде
Остались в запасе
Севилья
Леванте
1
Эрьян Нюланд
ВР
1
Альберто Флорес
ВР
5
Андрес Кастрин
ЦЗ
15
Фабио Кардосо
ЦЗ
5
Ramón Martínez
ЦЗ
19
Хоан Хордан
ЦП
14
Ману Буэно
ЦП
Главный тренер
Матиас Алмейда
1
Пабло Куньят
ВР
34
Cayetano
ВР
14
Хорхе Кабельо
ЦЗ
29
Начо Перес
ПЗ
6
Ориоль Рей
ОП
Главный тренер
Луиш Каштру
Остались в запасе
1
Эрьян Нюланд
ВР
1
Альберто Флорес
ВР
5
Андрес Кастрин
ЦЗ
15
Фабио Кардосо
ЦЗ
5
Ramón Martínez
ЦЗ
19
Хоан Хордан
ЦП
14
Ману Буэно
ЦП
Остались в запасе
1
Пабло Куньят
ВР
34
Cayetano
ВР
14
Хорхе Кабельо
ЦЗ
29
Начо Перес
ПЗ
6
Ориоль Рей
ОП
Главный тренер
Матиас Алмейда
Главный тренер
Луиш Каштру
Статистика матча Севилья - Леванте
3
4
Всего ударов по воротам
15
6
Удары в створ
7
4
Владение мячом %
64
36
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Угловые удары
5
1
Нарушения
16
10
Офсайды
2
0
Количество передач
509
285
Сейвы
1
7
Точность передач %
86
71
Удары мимо ворот
3
1
Блокированные удары
5
1
Удары из пределов штрафной
12
4
Удары из-за пределов штрафной
3
2
xG (ожидаемые голы)
1.7
1.03
xGP (предотвращенные голы)
2.89
2.89
Смотреть прямую трансляцию матча «Севилья» против «Леванте», 18-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 января в 16:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Севилья» – «Леванте»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 2».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»