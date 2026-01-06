06.01.2026, вторник, 22:45
Италия. Серия А, 19 тур
Италия. Серия А, 19 тур
0 : 3
Завершен
Составы команд
Сассуоло
Сассуоло
4-1-1-2-2
49
Мурич
3
Доиг
21
Идзес
5
Мухаремович
6
Валюкевич
18
Матич
8
Коне
55
Торстведт
45
Лорьенте
9
Пинамонти
44
Яннони
3-3-2-2
20
Ди Грегорио
15
Калюлю
3
Бремер
20
Камбьясо
8
Коопмейнерс
5
Локателли
19
Тюрам
22
МакКенни
21
Миретти
10
Йылдыз
15
Дэвид
6
Валюкевич
26
26
6
Валюкевич
18
Матич
35
Липани
35
Липани
18
Матич
44
Яннони
40
Вранкс
40
Вранкс
44
Яннони
55
Торстведт
39
Фадера
39
Фадера
55
Торстведт
45
Лорьенте
77
Пьерини
77
Пьерини
45
Лорьенте
20
Камбьясо
32
Кабаль
32
Кабаль
20
Камбьясо
22
МакКенни
17
Мариу
17
Мариу
22
МакКенни
10
Йылдыз
17
Аджич
17
Аджич
10
Йылдыз
21
Миретти
27
Жегрова
27
Жегрова
21
Миретти
15
Дэвид
17
Опенда
17
Опенда
15
Дэвид
Остались в запасе
Сассуоло
Ювентус
16
Джоэле Закки
ВР
12
Джакомо Саталино
ВР
80
Стефано Турати
ВР
34
Luca Barani
ЦЗ
5
Tommaso Macchioni
ЦЗ
7
Йеферсон Пас
ПЗ
9
Валид Чеддира
ЦФ
19
Laurs Skjellerup
ЦФ
9
Лука Моро
ЦФ
Главный тренер
Фабио Гроссо
1
Маттиа Перин
ВР
25
Карло Пинсольо
ВР
22
Педро Фелипе
ЦЗ
18
Филип Костич
ЛВ
17
Лоренцо Ангеле
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Остались в запасе
16
Джоэле Закки
ВР
12
Джакомо Саталино
ВР
80
Стефано Турати
ВР
34
Luca Barani
ЦЗ
5
Tommaso Macchioni
ЦЗ
7
Йеферсон Пас
ПЗ
9
Валид Чеддира
ЦФ
19
Laurs Skjellerup
ЦФ
9
Лука Моро
ЦФ
Остались в запасе
1
Маттиа Перин
ВР
25
Карло Пинсольо
ВР
22
Педро Фелипе
ЦЗ
18
Филип Костич
ЛВ
17
Лоренцо Ангеле
ЦФ
Главный тренер
Фабио Гроссо
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Статистика матча Сассуоло - Ювентус
Всего ударов по воротам
6
17
Удары в створ
2
10
Владение мячом %
44
56
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
5
5
Нарушения
3
12
Офсайды
1
0
Количество передач
482
621
Сейвы
8
2
Точность передач %
82
89
Удары мимо ворот
4
6
Блокированные удары
0
1
Удары из пределов штрафной
2
13
Удары из-за пределов штрафной
4
4
xG (ожидаемые голы)
0.21
2.57
xGP (предотвращенные голы)
0.15
0.15
Смотреть прямую трансляцию матча «Сассуоло» против «Ювентуса», 19-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 6 января в 22:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Сассуоло» – «Ювентус»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 1».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»