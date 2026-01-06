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  • «Сассуоло» – «Ювентус»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 января 2026

«Сассуоло» – «Ювентус»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 января 2026

6 января, 21:35
Сассуоло
06.01.2026, вторник, 22:45
Италия. Серия А, 19 тур
0 : 3
Завершен
Ювентус
16' Т. Мухаремович (АГ) 62' Ф. Миретти 63' Д. Дэвид
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сассуоло
49
Арьянет Мурич
ВР
3
Джош Доиг
ЛЗ
6
Себастьян Валюкевич
ЦЗ
21
Джей Идзес
ЦЗ
5
Тарик Мухаремович
ЦЗ
18
Неманья Матич
(К) ОП
8
Исмаэль Коне
ЦП
55
Кристиан Торстведт
АП
45
Арман Лорьенте
ПВ
44
Эдоардо Яннони
ЦФ
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
Главный тренер
Фабио Гроссо
Ювентус
20
Микеле Ди Грегорио
ВР
20
Андреа Камбьясо
ЛЗ
15
Пьер Калюлю
ЦЗ
3
Бремер
ЦЗ
8
Тен Коопмейнерс
ОП
5
Мануэль Локателли
(К) ОП
19
Кефрен Тюрам
ОП
22
Уэстон МакКенни
ЦП
21
Фабио Миретти
ЦП
15
Джонатан Дэвид
ЦФ
10
Кенан Йылдыз
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Сассуоло
16
Джоэле Закки
ВР
12
Джакомо Саталино
ВР
80
Стефано Турати
ВР
34
Luca Barani
ЦЗ
5
Tommaso Macchioni
ЦЗ
26
Cas Odenthal
ЦЗ
7
Йеферсон Пас
ПЗ
39
Алие Фадера
ЛВ
77
Николас Пьерини
ЛВ
35
Лука Липани
ОП
40
Астер Вранкс
ЦП
9
Валид Чеддира
ЦФ
19
Laurs Skjellerup
ЦФ
9
Лука Моро
ЦФ
Ювентус
1
Маттиа Перин
ВР
25
Карло Пинсольо
ВР
22
Педро Фелипе
ЦЗ
32
Хуан Кабаль
ЦЗ
17
Жоау Мариу
ПЗ
18
Филип Костич
ЛВ
17
Василие Аджич
ЦП
27
Эдон Жегрова
ПВ
17
Луа Опенда
ЦФ
17
Лоренцо Ангеле
ЦФ
4-1-1-2-2
49
Мурич
3
Доиг
21
Идзес
5
Мухаремович
6
Валюкевич
18
Матич
8
Коне
55
Торстведт
45
Лорьенте
9
Пинамонти
44
Яннони
3-3-2-2
20
Ди Грегорио
15
Калюлю
3
Бремер
20
Камбьясо
8
Коопмейнерс
5
Локателли
19
Тюрам
22
МакКенни
21
Миретти
10
Йылдыз
15
Дэвид
6
Валюкевич
26
26
6
Валюкевич
18
Матич
35
Липани
35
Липани
18
Матич
44
Яннони
40
Вранкс
40
Вранкс
44
Яннони
55
Торстведт
39
Фадера
39
Фадера
55
Торстведт
45
Лорьенте
77
Пьерини
77
Пьерини
45
Лорьенте
20
Камбьясо
32
Кабаль
32
Кабаль
20
Камбьясо
22
МакКенни
17
Мариу
17
Мариу
22
МакКенни
10
Йылдыз
17
Аджич
17
Аджич
10
Йылдыз
21
Миретти
27
Жегрова
27
Жегрова
21
Миретти
15
Дэвид
17
Опенда
17
Опенда
15
Дэвид
Остались в запасе
Сассуоло
Ювентус
16
Джоэле Закки
ВР
12
Джакомо Саталино
ВР
80
Стефано Турати
ВР
34
Luca Barani
ЦЗ
5
Tommaso Macchioni
ЦЗ
7
Йеферсон Пас
ПЗ
9
Валид Чеддира
ЦФ
19
Laurs Skjellerup
ЦФ
9
Лука Моро
ЦФ
Главный тренер
Фабио Гроссо
1
Маттиа Перин
ВР
25
Карло Пинсольо
ВР
22
Педро Фелипе
ЦЗ
18
Филип Костич
ЛВ
17
Лоренцо Ангеле
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Остались в запасе
16
Джоэле Закки
ВР
12
Джакомо Саталино
ВР
80
Стефано Турати
ВР
34
Luca Barani
ЦЗ
5
Tommaso Macchioni
ЦЗ
7
Йеферсон Пас
ПЗ
9
Валид Чеддира
ЦФ
19
Laurs Skjellerup
ЦФ
9
Лука Моро
ЦФ
Остались в запасе
1
Маттиа Перин
ВР
25
Карло Пинсольо
ВР
22
Педро Фелипе
ЦЗ
18
Филип Костич
ЛВ
17
Лоренцо Ангеле
ЦФ
Главный тренер
Фабио Гроссо
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Статистика матча Сассуоло - Ювентус
Всего ударов по воротам
6
17
Удары в створ
2
10
Владение мячом %
44
56
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
5
5
Нарушения
3
12
Офсайды
1
0
Количество передач
482
621
Сейвы
8
2
Точность передач %
82
89
Удары мимо ворот
4
6
Блокированные удары
0
1
Удары из пределов штрафной
2
13
Удары из-за пределов штрафной
4
4
xG (ожидаемые голы)
0.21
2.57
xGP (предотвращенные голы)
0.15
0.15

Смотреть прямую трансляцию матча «Сассуоло» против «Ювентуса», 19-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 6 января в 22:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Сассуоло»«Ювентус»

«Сассуоло» – «Ювентус»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 января 2026

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Ювентус Сассуоло
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