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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Севилья - Ювентус
Севилья - Ювентус: обзор матча 22 ноября 2016
Севилья
22.11.2016, вторник, 22:45
Лига чемпионов, группа H, 5 тур
1 : 3
Завершен
Ювентус
9'
Н. Пареха
45+2'
К. Маркизио (П)
84'
Л. Бонуччи
90+4'
М. Манджукич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Севилья - Ювентус
Желтая карточка
В. Иборра
90'
+4
90'
+4
ГОЛ! 1:3!
М. Манджукич
Пас отдал
К. Маркизио
87'
Замена
Д. Кьеллини
️️️️
Х. Куадрадо
84'
Замена
М. Кен
️️️️
М. Пьянич
84'
ГОЛ! 1:2!
Л. Бонуччи
Замена
М. Краневиттер
️️️️
Ф. Фильо Мариано
77'
73'
Замена
С. Стураро
️️️️
П. Эвра
72'
Желтая карточка
Х. Куадрадо
65'
Желтая карточка
П. Эвра
45'
+2
ГОЛ с пенальти! 1:1!
К. Маркизио
Замена
П. Сарабия
️️️️
Л. Вьетто
45'
42'
Желтая карточка
С. Хедира
Желтая карточка
Г. Меркадо
37'
Вторая желтая
Ф. Васкес
36'
Желтая карточка
Ф. Васкес
31'
25'
Желтая карточка
М. Манджукич
ГОЛ! 1:0!
Н. Пареха
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Севилья
15
Серхио Рико
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
2
Николас Пареха
ЦЗ
23
Адиль Рами
ЦЗ
25
Габриэль Меркадо
ЦЗ
7
Витоло
ЛВ
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
10
Висенте Иборра
ЦП
20
Франко Васкес
АП
25
Феррейра Фильо Мариано
ПП
10
Лусиано Вьетто
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Ювентус
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
27
Патрис Эвра
ЛЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
15
Миралем Пьянич
ЦП
28
Сами Хедира
ЦП
10
Клаудио Маркизио
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
9
Марио Манджукич
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Севилья
46
Сальваторе Сиригу
ВР
5
Матиас Краневиттер
ОП
10
Гансо
ЦП
23
Даниэль Карришу
ЦП
10
Хироши Кийотаке
АП
7
Пабло Сарабия
ПВ
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
Ювентус
33
Нето
ВР
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
99
Марио Лемина
ОП
27
Стефано Стураро
ЦП
10
Эрнанес
ЦП
9
Мойзе Кен
ЦФ
4-3-2-1
15
Серхио Рико
18
Эскудеро
23
Рами
25
Меркадо
2
Пареха
15
Н'Зонзи
10
Иборра
25
Мариано
7
Витоло
20
Васкес
10
Вьетто
3-2-4-1
1
Буффон
26
Сандро
19
Бонуччи
24
Ругани
10
Алвес
27
Эвра
7
Куадрадо
28
Хедира
10
Маркизио
15
Пьянич
9
Манджукич
25
Мариано
5
Краневиттер
5
Краневиттер
25
Мариано
10
Вьетто
7
Сарабия
7
Сарабия
10
Вьетто
7
Куадрадо
14
Кьеллини
14
Кьеллини
7
Куадрадо
27
Эвра
27
Стураро
27
Стураро
27
Эвра
15
Пьянич
9
Кен
9
Кен
15
Пьянич
Остались в запасе
Севилья
Ювентус
46
Сальваторе Сиригу
ВР
10
Гансо
ЦП
23
Даниэль Карришу
ЦП
10
Хироши Кийотаке
АП
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
33
Нето
ВР
27
Квадво Асамоа
ЛП
99
Марио Лемина
ОП
10
Эрнанес
ЦП
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Остались в запасе
46
Сальваторе Сиригу
ВР
10
Гансо
ЦП
23
Даниэль Карришу
ЦП
10
Хироши Кийотаке
АП
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
Остались в запасе
33
Нето
ВР
27
Квадво Асамоа
ЛП
99
Марио Лемина
ОП
10
Эрнанес
ЦП
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Статистика матча Севилья - Ювентус
3
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
3 : 3
12.10.2026
Севилья
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Информация о матче
Главный судья:
Марк Клаттенбург
(Ньюкасл-апон-Тайн)
Стадион:
Рамон Санчес Писхуан
Где смотреть матч:
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