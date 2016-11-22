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Судьи
Главный судья:
Павел Краловец (Домажлице)

Динамо - Лион

22.11.2016, Вторник, 22:45 мск Загреб, стадион Максимир Трансляция: МАТЧ! ФУТБОЛ 2 (в повторе, 00:45) Лига чемпионов, 5 тур Динамо - Лион
Лига чемпионов (2016/2017), группа H
1 тур
14 сентября, среда 21:45 Лион 3:0 Динамо
Лига Чемпионов (2011/2012), группа D
6 тур
7 декабря, среда 23:45 Динамо 1:7 Лион
2 тур
27 сентября, вторник 22:45 Лион 2:0 Динамо
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