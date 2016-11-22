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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Динамо Загреб - Лион
Динамо Загреб - Лион: обзор матча 22 ноября 2016
Динамо Загреб
22.11.2016, вторник, 22:45
Лига чемпионов, группа H, 5 тур
0 : 1
Завершен
Лион
72'
А. Ляказетт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо Загреб - Лион
Желтая карточка
Б. Кнежевич
90'
+1
88'
Замена
М. Рыбус
️️️️
М. Вальбуэна
81'
Желтая карточка
К. Толиссо
Желтая карточка
Жонас
80'
Замена
П. Машаду
️️️️
Д. Павичич
73'
72'
ГОЛ! 0:1!
А. Ляказетт
Пас отдал
Рафаэл
66'
Замена
Н. Фекир
️️️️
М. Корне
66'
Замена
К. Толиссо
️️️️
С. Дардер
Замена
Жонас
️️️️
А. Чорич
52'
Желтая карточка
А. Гояк
36'
Замена
А. Энрикес
️️️️
А. Мэцел
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Загреб
1
Доминик Ливакович
ВР
30
Леонардо Сигали
ЦЗ
32
Филип Бенкович
ЦЗ
77
Александру Мэцел
ЦЗ
19
Йосип Пиварич
ЦП
14
Амер Гояк
ЦП
24
Домагой Павичич
ЦП
19
Анте Чорич
АП
25
Боян Кнежевич
АП
92
Марио Шитум
ПП
10
Жуниор Фернандес
ЦФ
Главный тренер
Ивайло Петев
Лион
1
Антони Лопеш
ВР
21
Жереми Морель
ЦЗ
2
Мапу Янга-Мбива
ЦЗ
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
2
Рафаэл
ПЗ
70
Максвел Корне
ЛВ
25
Максим Гоналон
ОП
10
Серхи Дардер
ЦП
28
Матье Вальбуэна
АП
4
Джордан Ферри
ПП
91
Александр Ляказетт
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Динамо Загреб
1
Адриан Шемпер
ВР
23
Гордон Шильденфельд
ЦЗ
5
Жонас
ЦП
55
Паулу Машаду
ЦП
15
Армин Ходжич
ЦФ
17
Иван Фиолич
ЦФ
9
Анхело Энрикес
ЦФ
Лион
16
Матье Горжелен
ВР
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
29
Люка Тусар
ОП
8
Корентен Толиссо
ЦП
10
Набиль Фекир
АП
15
Альдо Калулу
ЦФ
3-4-2-1
1
Ливакович
30
Сигали
32
Бенкович
77
Мэцел
19
Пиварич
14
Гояк
24
Павичич
92
Шитум
25
Кнежевич
19
Чорич
10
Фернандес
4-1-2-2-1
1
Лопеш
2
Рафаэл
2
Янга-Мбива
63
Н'Кулу
21
Морель
25
Гоналон
4
Ферри
10
Дардер
28
Вальбуэна
70
Корне
91
Ляказетт
19
Чорич
5
Жонас
5
Жонас
19
Чорич
24
Павичич
55
Машаду
55
Машаду
24
Павичич
77
Мэцел
9
Энрикес
9
Энрикес
77
Мэцел
28
Вальбуэна
31
Рыбус
31
Рыбус
28
Вальбуэна
10
Дардер
8
Толиссо
8
Толиссо
10
Дардер
70
Корне
10
Фекир
10
Фекир
70
Корне
Остались в запасе
Динамо Загреб
Лион
1
Адриан Шемпер
ВР
23
Гордон Шильденфельд
ЦЗ
15
Армин Ходжич
ЦФ
17
Иван Фиолич
ЦФ
Главный тренер
Ивайло Петев
16
Матье Горжелен
ВР
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
29
Люка Тусар
ОП
15
Альдо Калулу
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Остались в запасе
1
Адриан Шемпер
ВР
23
Гордон Шильденфельд
ЦЗ
15
Армин Ходжич
ЦФ
17
Иван Фиолич
ЦФ
Остались в запасе
16
Матье Горжелен
ВР
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
29
Люка Тусар
ОП
15
Альдо Калулу
ЦФ
Главный тренер
Ивайло Петев
Главный тренер
Бруно Женезио
Статистика матча Динамо Загреб - Лион
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Динамо Загреб
- : -
22.11.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Вараждин
1 : 3
08.11.2026
Динамо Загреб
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Рудеш
1 : 0
31.10.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
Динамо Загреб
2 : 1
27.10.2026
Риека
Лига Европы, 3 тур
Динамо Загреб
2 : 4
22.10.2026
НЕК
Лион
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига Европы, 3 тур
Хоффенхайм
3 : 0
22.10.2026
Лион
Информация о матче
Главный судья:
Павел Краловец
(Домажлице)
Стадион:
Максимир
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 2 (в повторе, 00:45)
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