Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь МЛС Турция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Лилль» – «Динамо Загреб»: прогноз и ставки на матч 27 ноября с коэффициентом 1.85

26 ноября 2025 9:18
Лилль - Динамо
27 нояб. 2025, четверг 20:45 | Лига Европы, 5 тур
Перейти в онлайн матча
1.85
Победа «Лилля» с форой (0)
Сделать ставку

27 ноября на стадионе «Пьер Моруа» состоится матч 5 тура Лиги Европы, в котором французский «Лилль» примет хорватское «Динамо Загреб». Обе команды находятся в плотной борьбе за выход в плей-офф, однако их игровые модели заметно различаются. Хозяева делают ставку на плотную структуру и дисциплину, в то время как гости играют более открыто, что нередко приводит к результативным сценариям. Предстоящая встреча обещает стать тактически насыщенной, где многое решит реализация моментов.

«Лилль»

Французский клуб демонстрирует неоднозначную форму. С одной стороны, команда выиграла три последних домашних матча, с другой – нестабильность в Лиге Европы мешает уверенно закрепиться в зоне плей-офф. За последние пять встреч «Лилль» забил всего пять мячей при семи пропущенных, что подчeркивает проблемы в обороне. Тем не менее, коллектив сохраняет компактность и умеет навязывать сопернику плотную борьбу, особенно на своeм поле, где действует более уверенно и агрессивно.

«Динамо Загреб»

Хорваты подходят к матчу с более яркой атакующей статистикой. В пяти последних играх команда забила 13 голов, сохраняя высокий темп впереди. Однако оборона регулярно допускает ошибки, что видно по серии пропущенных мячей в еврокубковых встречах. «Динамо Загреб» предпочитает открытый стиль, стремится быстро переходить в атаку и активно использует фланговые подключения, но именно уязвимость при позиционных атаках соперника остаeтся главным риском.

Факты о командах

«Лилль»

  • Победы в 3 последних домашних матчах
  • В среднем: 1.00 забито, 1.40 пропущено (последние 5 игр)
  • Пропускает в 3 матчах подряд
  • 6 очков после 4 туров Лиги Европы

«Динамо Загреб»

  • Пропускает в 11 из 13 последних матчей
  • В среднем: 2.60 забито, 1.40 пропущено (последние 5 игр)
  • Забивает в 3 последних матчах
  • Поражение 0:3 от «Сельты» в прошлом туре

Прогноз на матч «Лилль» – «Динамо Загреб»

С учeтом контрастных показателей команд логично ожидать матч с моментообразующей динамикой. «Лилль» будет стремиться взять игру под контроль через владение и позиционное давление, тогда как «Динамо Загреб» сделает ставку на быстрые выпады. При таком раскладе преимущество французского клуба в организации игры выглядит более надeжным фактором, особенно с учeтом домашней серии побед и более плотной структуры.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Лилля» с форой (0) – коэффициент 1.85
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.92

1.85
Победа «Лилля» с форой (0)
Сделать ставку
Автор: Миронов Николай
Лига Европы Динамо Лилль
Другие прогнозы
26.11.2025
18:00
1.78
Россия. Кубок, Путь РПЛ 1/4 финала
ЦСКА - Динамо Мх
Победа ЦСКА с форой (-1)
26.11.2025
18:00
1.70
Россия. Кубок, Путь РПЛ 1/4 финала
Краснодар - Оренбург
Победа «Краснодара» с форой (-1)
26.11.2025
20:45
2.45
Лига чемпионов, 5 тур
Копенгаген - Кайрат
Тотал меньше 2.5 голов
26.11.2025
23:00
1.82
Лига чемпионов, 5 тур
Олимпиакос - Реал
Победа «Реала» с форой (0)
26.11.2025
23:00
1.35
Лига чемпионов, 5 тур
ПСЖ - Тоттенхэм
Победа «ПСЖ»
26.11.2025
23:00
1.92
Лига чемпионов, 5 тур
Арсенал - Бавария
Победа «Баварии» с форой (-1)
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 