14.12.2025, воскресенье, 17:00
Франция. Лига 1, 16 тур
Франция. Лига 1, 16 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
Лион
Лион
3-4-2-1
1
Грейф
16
Абнер
19
Ниахате
33
Хатебур
44
Мера
8
Толиссо
22
Мата
23
Мортон
17
Морейра
15
Шулц
10
Сатриано
3-2-3-1-1
23
Мори
93
Санганте
4
Льорис
20
Секо
77
Него
18
Зуауи
14
Ндиайе
8
Кехта
9
Намли
45
Сумаре
25
Саматта
33
Хатебур
21
Клюйверт
21
Клюйверт
33
Хатебур
10
Сатриано
7
Карабец
7
Карабец
10
Сатриано
15
Шулц
18
Геззаль
18
Геззаль
15
Шулц
44
Мера
39
Де Карвалью
39
Де Карвалью
44
Мера
77
Него
13
Дукуре
13
Дукуре
77
Него
8
Кехта
11
Кьереме
11
Кьереме
8
Кехта
9
Намли
33
Кетан
33
Кетан
9
Намли
25
Саматта
20
20
25
Саматта
Остались в запасе
Лион
Гавр
40
Реми Дескамп
ВР
3
Николас Тальяфико
ЛЗ
46
Tiago Gonçalves
ЦП
11
Алехандро Гомес Родригес
ЦФ
84
Адиль Амдани
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
77
Лионель М'Паси
ВР
3
Тома Делен
ЛЗ
6
Этьен Юте-Кинкуэ
ЦЗ
78
Дарен Мосенго
ЦП
10
Феликс Мамбимби
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дигар
Остались в запасе
40
Реми Дескамп
ВР
3
Николас Тальяфико
ЛЗ
46
Tiago Gonçalves
ЦП
11
Алехандро Гомес Родригес
ЦФ
84
Адиль Амдани
ЦФ
Остались в запасе
77
Лионель М'Паси
ВР
3
Тома Делен
ЛЗ
6
Этьен Юте-Кинкуэ
ЦЗ
78
Дарен Мосенго
ЦП
10
Феликс Мамбимби
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Главный тренер
Дидье Дигар
Статистика матча Лион - Гавр
2
4
Всего ударов по воротам
18
10
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
5
4
Нарушения
14
18
Офсайды
2
3
Количество передач
368
271
Сейвы
4
3
Точность передач %
84
78
Удары мимо ворот
8
6
Блокированные удары
6
0
Удары из пределов штрафной
14
7
Удары из-за пределов штрафной
4
3
xG (ожидаемые голы)
2.56
1.31
xGP (предотвращенные голы)
0.05
0.05
Смотреть прямую трансляцию матча «Лион» против «Гавра», 16-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 декабря в 17:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лион» – «Гавр»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
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Источник: «Бомбардир»