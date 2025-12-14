Всего ударов по воротам

Смотреть прямую трансляцию матча «Лион» против «Гавра», 16-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 декабря в 17:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лион» – «Гавр»