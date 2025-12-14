Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Лион» – «Гавр»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 декабря 2025

«Лион» – «Гавр»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 декабря 2025

14 декабря 2025, 15:50
Лион
14.12.2025, воскресенье, 17:00
Франция. Лига 1, 16 тур
1 : 0
Завершен
Гавр
52' П. Шулц
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лион
1
Доминик Грейф
ВР
16
Абнер
ЛЗ
19
Мусса Ниахате
ЦЗ
33
Ханс Хатебур
ПЗ
44
Халис Мера
ЦП
23
Тайлер Мортон
ЦП
8
Корентен Толиссо
(К) ЦП
22
Клинтон Мата
ЦП
15
Павел Шулц
АП
17
Афонсу Морейра
ЛВ
10
Мартин Сатриано
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Гавр
23
Диав Мори
ВР
18
Янис Зуауи
ЛЗ
93
Аруна Санганте
(К) ЦЗ
4
Готье Льорис
ЦЗ
20
Аюму Секо
ЦЗ
77
Лоик Него
ПЗ
14
Рассул Ндиайе
ЦП
8
Яссин Кехта
ЦП
9
Юнес Намли
ЦП
45
Исса Сумаре
ЛВ
25
Мбвана Саматта
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дигар
Лион
40
Реми Дескамп
ВР
3
Николас Тальяфико
ЛЗ
21
Рубен Клюйверт
ЦЗ
7
Адам Карабец
ЦП
46
Tiago Gonçalves
ЦП
18
Рашид Геззаль
ЦП
39
Матис Де Карвалью
ЦП
11
Алехандро Гомес Родригес
ЦФ
84
Адиль Амдани
ЦФ
Гавр
77
Лионель М'Паси
ВР
3
Тома Делен
ЛЗ
6
Этьен Юте-Кинкуэ
ЦЗ
13
Фоде Дукуре
ПЗ
11
Годсон Кьереме
ЦП
78
Дарен Мосенго
ЦП
33
Кенни Кетан
ЦФ
20
Noam Obougou Jacquet
ЦФ
10
Феликс Мамбимби
ЦФ
3-4-2-1
1
Грейф
16
Абнер
19
Ниахате
33
Хатебур
44
Мера
8
Толиссо
22
Мата
23
Мортон
17
Морейра
15
Шулц
10
Сатриано
3-2-3-1-1
23
Мори
93
Санганте
4
Льорис
20
Секо
77
Него
18
Зуауи
14
Ндиайе
8
Кехта
9
Намли
45
Сумаре
25
Саматта
33
Хатебур
21
Клюйверт
21
Клюйверт
33
Хатебур
10
Сатриано
7
Карабец
7
Карабец
10
Сатриано
15
Шулц
18
Геззаль
18
Геззаль
15
Шулц
44
Мера
39
Де Карвалью
39
Де Карвалью
44
Мера
77
Него
13
Дукуре
13
Дукуре
77
Него
8
Кехта
11
Кьереме
11
Кьереме
8
Кехта
9
Намли
33
Кетан
33
Кетан
9
Намли
25
Саматта
20
20
25
Саматта
Остались в запасе
Лион
Гавр
40
Реми Дескамп
ВР
3
Николас Тальяфико
ЛЗ
46
Tiago Gonçalves
ЦП
11
Алехандро Гомес Родригес
ЦФ
84
Адиль Амдани
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
77
Лионель М'Паси
ВР
3
Тома Делен
ЛЗ
6
Этьен Юте-Кинкуэ
ЦЗ
78
Дарен Мосенго
ЦП
10
Феликс Мамбимби
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дигар
Остались в запасе
40
Реми Дескамп
ВР
3
Николас Тальяфико
ЛЗ
46
Tiago Gonçalves
ЦП
11
Алехандро Гомес Родригес
ЦФ
84
Адиль Амдани
ЦФ
Остались в запасе
77
Лионель М'Паси
ВР
3
Тома Делен
ЛЗ
6
Этьен Юте-Кинкуэ
ЦЗ
78
Дарен Мосенго
ЦП
10
Феликс Мамбимби
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Главный тренер
Дидье Дигар
Статистика матча Лион - Гавр
2
4
Всего ударов по воротам
18
10
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
5
4
Нарушения
14
18
Офсайды
2
3
Количество передач
368
271
Сейвы
4
3
Точность передач %
84
78
Удары мимо ворот
8
6
Блокированные удары
6
0
Удары из пределов штрафной
14
7
Удары из-за пределов штрафной
4
3
xG (ожидаемые голы)
2.56
1.31
xGP (предотвращенные голы)
0.05
0.05

Смотреть прямую трансляцию матча «Лион» против «Гавра», 16-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 декабря в 17:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лион»«Гавр»

«Лион» – «Гавр»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 декабря 2025

Источник: «Бомбардир»
Франция. Лига 1 Гавр Лион
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Кордоба может уйти из «Краснодара»
00:50
«Бился за свои бабки»: раскрыта новая зарплата Барко в «Спартаке»
00:32
Президент УЕФА готовит ультиматум для Инфантино
00:25
ЦСКА не продал «Марселю» 18-летнего воспитанника
00:14
«Крузейро» вышел из переговоров с «Зенитом» по Луису Энрике: подробности
Вчера, 23:55
ФотоЭкс-динамовец Нгамале подписал контракт с новым клубом
Вчера, 23:23
1
Орлов: «В «Спартаке» смущает лишь одна позиция»
Вчера, 23:14
2
Семин ответил на критику Мостового в адрес Слуцкого
Вчера, 22:52
3
Раскрыта зарплата Винисиуса в «Арсенале»
Вчера, 22:44
«Балтику» обвинили в нечестном трансфере: «К футболу это не имеет отношения»
Вчера, 22:31
3
Все новости
Все новости
«Челси» объявил о трансфере Барко
2 августа
2
Фото«Ювентус» купил нападающего «ПСЖ» за 50 миллионов
2 августа
3
Футболист «Родины» сделал выбор между «Спартаком» и «ПСЖ»
1 августа
13
Раскрыт второй летний новичок «ПСЖ»
1 августа
3
«Аякс» назвал «ПСЖ» цену на Годтса
1 августа
1
«ПСЖ» нашел альтернативу Диоманде в «Аяксе»
1 августа
Канчельскис дал совет Головину по поводу перехода в «Зенит»
31 июля
2
ВидеоГоловин снова забил на предсезонке «Монако»
31 июля
Орлов одним словом описал слухи об интересе «ПСЖ» к Батракову и Кисляку
31 июля
3
«Зенит» не отказался от Головина
31 июля
1
«Арсенал» близок к покупке хавбека сборной Бразилии за 90 миллионов
31 июля
1
Украинец Забарный из «ПСЖ» переключился с футбола на другой вид спорта
30 июля
5
Обновленная информация о переговорах «Зенита» с Головиным
30 июля
5
На Головина появились новые претенденты
30 июля
5
Стало известно, сколько Сафонов платит за аренду виллы в пригороде Парижа
30 июля
9
Определена главная звезда российского футбола
30 июля
3
Стало известно, посадят ли Сафонова на лавку в новом сезоне
30 июля
3
Фото«Челси» купил защитника за 52 миллиона
30 июля
1
Известен кандидат на замену Инфантино во главе ФИФА
30 июля
20
ФотоСборная Франции пошла на еще одно изменение после назначения Зидана
29 июля
1
Вингер «ПСЖ» согласился перейти в «Ливерпуль»
28 июля
Названо условие для перехода вратаря Сузуки в «ПСЖ»
28 июля
4
«Ливерпуль» рассчитывает снизить цену за игрока «ПСЖ», оцененного в 170 миллионов
28 июля
1
Дембеле ответил на предложение «Аль-Хиляля»
27 июля
Прояснился вопрос с возвращением Головина в РПЛ
27 июля
5
ВидеоСудья получила сотрясение мозга, когда разнимала драку на поле
27 июля
10
Комментарий агента Головина насчет трансфера в «Зенит»
27 июля
1
«Ливерпуль» претендует на Барколя – «ПСЖ» готов продать француза за 170 миллионов
26 июля
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+