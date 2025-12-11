11.12.2025, четверг, 20:45
Лига Европы, 6 тур
Лига Европы, 6 тур
1 : 3
Завершен
Составы команд
Динамо Загреб
Динамо Загреб
3-1-4-1-1
44
Филипович
35
36
Домингес
26
Маккена
21
Любичич
3
Года
14
30
Топич
27
Мишич
11
Ходжа
9
Бельо
4-2-3-1
1
Вальес
40
Ортис
16
4
Натан
3
Льоренте
6
Альтимира
18
Деосса
7
Антони
17
Рикельме
10
Эз Абде
17
Бакамбу
27
Мишич
8
Зайц
8
Зайц
27
Мишич
15
15
9
Бельо
17
Куленович
17
Куленович
9
Бельо
11
Ходжа
23
23
11
Ходжа
30
Топич
10
Видович
10
Видович
30
Топич
16
11
Ло Чельсо
11
Ло Чельсо
16
18
Деосса
24
Руйбаль
24
Руйбаль
18
Деосса
7
Антони
52
Гарсия
52
Гарсия
7
Антони
17
Рикельме
9
Авила
9
Авила
17
Рикельме
Остались в запасе
Динамо Загреб
Бетис
88
Антонио Райич
ВР
33
Иван Невистич
ВР
86
Leon Jakirović
ЦЗ
22
Маттео Перес Винлёф
ЦЗ
3
Морено Живкович
ЦЗ
12
Гонсало Вильяр
ЦП
71
Монсеф Бакрар
ЦФ
Главный тренер
Марио Ковачевич
25
Пау Лопес
ВР
13
Адриан
ВР
33
Carlos De Roa
ЦЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
21
Марк Рока
ОП
8
Пабло Форнальс
АП
19
Кучо Эрнандес
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Остались в запасе
88
Антонио Райич
ВР
33
Иван Невистич
ВР
86
Leon Jakirović
ЦЗ
22
Маттео Перес Винлёф
ЦЗ
3
Морено Живкович
ЦЗ
12
Гонсало Вильяр
ЦП
71
Монсеф Бакрар
ЦФ
Остались в запасе
25
Пау Лопес
ВР
13
Адриан
ВР
33
Carlos De Roa
ЦЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
21
Марк Рока
ОП
8
Пабло Форнальс
АП
19
Кучо Эрнандес
ЦФ
Главный тренер
Марио Ковачевич
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Статистика матча Динамо Загреб - Бетис
2
3
Всего ударов по воротам
8
15
Удары в створ
2
5
Владение мячом %
42
58
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
5
4
Нарушения
17
11
Офсайды
3
0
Количество передач
441
628
Сейвы
3
1
Точность передач %
85
91
Удары мимо ворот
3
5
Блокированные удары
3
5
Удары из пределов штрафной
4
6
Удары из-за пределов штрафной
4
9
xG (ожидаемые голы)
0.77
1.86
xGP (предотвращенные голы)
0.37
0.37
Смотреть прямую трансляцию матча «Динамо» Загреб против «Бетиса», 6-й тур Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 декабря в 20:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Динамо» Загреб – «Бетис»
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Источник: «Бомбардир»