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  • «Динамо» Загреб – «Бетис»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 декабря 2025

«Динамо» Загреб – «Бетис»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 декабря 2025

11 декабря 2025, 19:35
Динамо Загреб
11.12.2025, четверг, 20:45
Лига Европы, 6 тур
1 : 3
Завершен
Бетис
89' N. Galešić
31' С. Домингес (АГ) 34' Р. Рикельме 38' Антони
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Загреб
44
Иван Филипович
ВР
35
Noa Mikić
ЦЗ
36
Серджи Домингес
ЦЗ
26
Скотт Маккена
ЦЗ
21
Деян Любичич
ОП
3
Бруно Года
ЦП
27
Йосип Мишич
(К) ЦП
14
Marko Soldo
ЦП
30
Фран Топич
ЦП
11
Арбер Ходжа
ЛВ
9
Дион Бельо
ЦФ
Главный тренер
Марио Ковачевич
Бетис
1
Альваро Вальес
ВР
3
Диего Льоренте
(К) ЦЗ
16
Valentin Gómez
ЦЗ
4
Натан
ЦЗ
40
Анхель Ортис
ПЗ
6
Серджи Альтимира
ЦП
18
Нельсон Деосса
ЦП
10
Эз Абде
ЛВ
17
Родриго Рикельме
ПВ
7
Антони
ПВ
17
Седрик Бакамбу
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Динамо Загреб
88
Антонио Райич
ВР
33
Иван Невистич
ВР
86
Leon Jakirović
ЦЗ
22
Маттео Перес Винлёф
ЦЗ
3
Морено Живкович
ЦЗ
12
Гонсало Вильяр
ЦП
8
Миха Зайц
ЦП
15
Niko Galešić
ЦФ
17
Сандро Куленович
ЦФ
23
Cardoso Varela
ЦФ
10
Габриэль Видович
ЦФ
71
Монсеф Бакрар
ЦФ
Бетис
25
Пау Лопес
ВР
13
Адриан
ВР
33
Carlos De Roa
ЦЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
21
Марк Рока
ОП
8
Пабло Форнальс
АП
11
Джовани Ло Чельсо
АП
24
Айтор Руйбаль
ПВ
52
Пабло Гарсия
ПВ
9
Луис Авила
ЦФ
19
Кучо Эрнандес
ЦФ
3-1-4-1-1
44
Филипович
35
36
Домингес
26
Маккена
21
Любичич
3
Года
14
30
Топич
27
Мишич
11
Ходжа
9
Бельо
4-2-3-1
1
Вальес
40
Ортис
16
4
Натан
3
Льоренте
6
Альтимира
18
Деосса
7
Антони
17
Рикельме
10
Эз Абде
17
Бакамбу
27
Мишич
8
Зайц
8
Зайц
27
Мишич
15
15
9
Бельо
17
Куленович
17
Куленович
9
Бельо
11
Ходжа
23
23
11
Ходжа
30
Топич
10
Видович
10
Видович
30
Топич
16
11
Ло Чельсо
11
Ло Чельсо
16
18
Деосса
24
Руйбаль
24
Руйбаль
18
Деосса
7
Антони
52
Гарсия
52
Гарсия
7
Антони
17
Рикельме
9
Авила
9
Авила
17
Рикельме
Остались в запасе
Динамо Загреб
Бетис
88
Антонио Райич
ВР
33
Иван Невистич
ВР
86
Leon Jakirović
ЦЗ
22
Маттео Перес Винлёф
ЦЗ
3
Морено Живкович
ЦЗ
12
Гонсало Вильяр
ЦП
71
Монсеф Бакрар
ЦФ
Главный тренер
Марио Ковачевич
25
Пау Лопес
ВР
13
Адриан
ВР
33
Carlos De Roa
ЦЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
21
Марк Рока
ОП
8
Пабло Форнальс
АП
19
Кучо Эрнандес
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Остались в запасе
88
Антонио Райич
ВР
33
Иван Невистич
ВР
86
Leon Jakirović
ЦЗ
22
Маттео Перес Винлёф
ЦЗ
3
Морено Живкович
ЦЗ
12
Гонсало Вильяр
ЦП
71
Монсеф Бакрар
ЦФ
Остались в запасе
25
Пау Лопес
ВР
13
Адриан
ВР
33
Carlos De Roa
ЦЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
21
Марк Рока
ОП
8
Пабло Форнальс
АП
19
Кучо Эрнандес
ЦФ
Главный тренер
Марио Ковачевич
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Статистика матча Динамо Загреб - Бетис
2
3
Всего ударов по воротам
8
15
Удары в створ
2
5
Владение мячом %
42
58
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
5
4
Нарушения
17
11
Офсайды
3
0
Количество передач
441
628
Сейвы
3
1
Точность передач %
85
91
Удары мимо ворот
3
5
Блокированные удары
3
5
Удары из пределов штрафной
4
6
Удары из-за пределов штрафной
4
9
xG (ожидаемые голы)
0.77
1.86
xGP (предотвращенные голы)
0.37
0.37

Смотреть прямую трансляцию матча «Динамо» Загреб против «Бетиса», 6-й тур Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 декабря в 20:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Динамо» Загреб – «Бетис»

«Динамо» Загреб – «Бетис»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 декабря 2025

Источник: «Бомбардир»
Лига Европы Бетис Динамо Загреб
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