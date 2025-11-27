27.11.2025, четверг, 20:45
Лига Европы, 5 тур
Лига Европы, 5 тур
4 : 0
Завершен
Составы команд
Лилль
Лилль
3-1-3-3
1
Эзер
15
Перро
2
Манди
12
Менье
17
Мукау
10
Харальдссон
21
Андре
6
Бенталеб
3
Нгой
29
Игамане
20
Коррея
4-1-2-2-1
44
Филипович
22
Перес Винлёф
35
36
Домингес
26
Маккена
21
Любичич
27
Мишич
8
Зайц
21
Лисица
11
Ходжа
71
Бакрар
15
Перро
22
Сантуш
22
Сантуш
15
Перро
6
Бенталеб
8
Мбаппе
8
Мбаппе
6
Бенталеб
20
Коррея
11
Сахрауи
11
Сахрауи
20
Коррея
29
Игамане
9
Жиру
9
Жиру
29
Игамане
10
Харальдссон
20
Фернандес-Пардо
20
Фернандес-Пардо
10
Харальдссон
8
Зайц
12
Вильяр
12
Вильяр
8
Зайц
21
Любичич
10
Стойкович
10
Стойкович
21
Любичич
21
Лисица
40
Видович
40
Видович
21
Лисица
11
Ходжа
23
23
11
Ходжа
71
Бакрар
17
Куленович
17
Куленович
71
Бакрар
Остались в запасе
Лилль
Динамо Загреб
50
Thomas Sajous
ВР
16
Арно Бодар
ВР
38
Maxima Goffi
ЦЗ
99
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
8
Уго Рагубер
ЦП
32
Айюб Буадди
АП
35
Сориба Диауне
ЛВ
Главный тренер
Бруно Женезио
33
Иван Невистич
ВР
51
Leon Jakirović
ЦЗ
28
Кевин Теофил-Катерин
ЦЗ
14
Marko Soldo
ЦП
3
Бруно Года
ЦП
9
Дион Бельо
ЦФ
15
Niko Galešić
ЦФ
Главный тренер
Марио Ковачевич
Остались в запасе
50
Thomas Sajous
ВР
16
Арно Бодар
ВР
38
Maxima Goffi
ЦЗ
99
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
8
Уго Рагубер
ЦП
32
Айюб Буадди
АП
35
Сориба Диауне
ЛВ
Остались в запасе
33
Иван Невистич
ВР
51
Leon Jakirović
ЦЗ
28
Кевин Теофил-Катерин
ЦЗ
14
Marko Soldo
ЦП
3
Бруно Года
ЦП
9
Дион Бельо
ЦФ
15
Niko Galešić
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Главный тренер
Марио Ковачевич
Статистика матча Лилль - Динамо Загреб
2
1
Всего ударов по воротам
17
3
Удары в створ
9
0
Владение мячом %
64
36
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
5
1
Нарушения
12
6
Офсайды
0
1
Количество передач
698
378
Сейвы
0
5
Точность передач %
89
79
Удары мимо ворот
5
2
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
11
0
Удары из-за пределов штрафной
6
3
xG (ожидаемые голы)
2.96
0.11
xGP (предотвращенные голы)
-0.26
-0.26
Смотреть прямую трансляцию матча «Лилль» против «Динамо» Загреб, 5-й тур Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 ноября в 20:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лилль» – «Динамо» Загреб
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Источник: «Бомбардир»