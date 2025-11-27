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  • «Лилль» – «Динамо» Загреб: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 ноября 2025

«Лилль» – «Динамо» Загреб: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 ноября 2025

27 ноября 2025, 19:35
Лилль
27.11.2025, четверг, 20:45
Лига Европы, 5 тур
4 : 0
Завершен
Динамо Загреб
21' Ф. Коррея 36' Н. Мукау 69' Х. Игамане 86' Б. Андре
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лилль
1
Берке Эзер
ВР
15
Ромен Перро
ЛЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
12
Тома Менье
ПЗ
17
Нгал'айель Мукау
ОП
10
Хакон Арнар Харальдссон
ЦП
21
Бенжамин Андре
(К) ЦП
6
Набиль Бенталеб
ЦП
20
Фелиш Коррея
ЦФ
29
Хамза Игамане
ЦФ
3
Натан Нгой
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Динамо Загреб
44
Иван Филипович
ВР
26
Скотт Маккена
ЦЗ
22
Маттео Перес Винлёф
ЦЗ
35
Noa Mikić
ЦЗ
36
Серджи Домингес
ЦЗ
11
Арбер Ходжа
ЛВ
21
Деян Любичич
ОП
27
Йосип Мишич
(К) ЦП
8
Миха Зайц
ЦП
21
Матео Лисица
ПВ
71
Монсеф Бакрар
ЦФ
Главный тренер
Марио Ковачевич
Лилль
50
Thomas Sajous
ВР
16
Арно Бодар
ВР
38
Maxima Goffi
ЦЗ
99
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
22
Тиагу Сантуш
ПЗ
35
Сориба Диауне
ЛВ
11
Осаме Сахрауи
ЛВ
8
Уго Рагубер
ЦП
8
Этан Мбаппе
ЦП
32
Айюб Буадди
АП
9
Оливье Жиру
ЦФ
20
Матиас Фернандес-Пардо
ЦФ
Динамо Загреб
33
Иван Невистич
ВР
51
Leon Jakirović
ЦЗ
28
Кевин Теофил-Катерин
ЦЗ
10
Лука Стойкович
ЛВ
14
Marko Soldo
ЦП
12
Гонсало Вильяр
ЦП
3
Бруно Года
ЦП
9
Дион Бельо
ЦФ
15
Niko Galešić
ЦФ
40
Габриэль Видович
ЦФ
23
Cardoso Varela
ЦФ
17
Сандро Куленович
ЦФ
3-1-3-3
1
Эзер
15
Перро
2
Манди
12
Менье
17
Мукау
10
Харальдссон
21
Андре
6
Бенталеб
3
Нгой
29
Игамане
20
Коррея
4-1-2-2-1
44
Филипович
22
Перес Винлёф
35
36
Домингес
26
Маккена
21
Любичич
27
Мишич
8
Зайц
21
Лисица
11
Ходжа
71
Бакрар
15
Перро
22
Сантуш
22
Сантуш
15
Перро
6
Бенталеб
8
Мбаппе
8
Мбаппе
6
Бенталеб
20
Коррея
11
Сахрауи
11
Сахрауи
20
Коррея
29
Игамане
9
Жиру
9
Жиру
29
Игамане
10
Харальдссон
20
Фернандес-Пардо
20
Фернандес-Пардо
10
Харальдссон
8
Зайц
12
Вильяр
12
Вильяр
8
Зайц
21
Любичич
10
Стойкович
10
Стойкович
21
Любичич
21
Лисица
40
Видович
40
Видович
21
Лисица
11
Ходжа
23
23
11
Ходжа
71
Бакрар
17
Куленович
17
Куленович
71
Бакрар
Остались в запасе
Лилль
Динамо Загреб
50
Thomas Sajous
ВР
16
Арно Бодар
ВР
38
Maxima Goffi
ЦЗ
99
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
8
Уго Рагубер
ЦП
32
Айюб Буадди
АП
35
Сориба Диауне
ЛВ
Главный тренер
Бруно Женезио
33
Иван Невистич
ВР
51
Leon Jakirović
ЦЗ
28
Кевин Теофил-Катерин
ЦЗ
14
Marko Soldo
ЦП
3
Бруно Года
ЦП
9
Дион Бельо
ЦФ
15
Niko Galešić
ЦФ
Главный тренер
Марио Ковачевич
Остались в запасе
50
Thomas Sajous
ВР
16
Арно Бодар
ВР
38
Maxima Goffi
ЦЗ
99
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
8
Уго Рагубер
ЦП
32
Айюб Буадди
АП
35
Сориба Диауне
ЛВ
Остались в запасе
33
Иван Невистич
ВР
51
Leon Jakirović
ЦЗ
28
Кевин Теофил-Катерин
ЦЗ
14
Marko Soldo
ЦП
3
Бруно Года
ЦП
9
Дион Бельо
ЦФ
15
Niko Galešić
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Главный тренер
Марио Ковачевич
Статистика матча Лилль - Динамо Загреб
2
1
Всего ударов по воротам
17
3
Удары в створ
9
0
Владение мячом %
64
36
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
5
1
Нарушения
12
6
Офсайды
0
1
Количество передач
698
378
Сейвы
0
5
Точность передач %
89
79
Удары мимо ворот
5
2
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
11
0
Удары из-за пределов штрафной
6
3
xG (ожидаемые голы)
2.96
0.11
xGP (предотвращенные голы)
-0.26
-0.26

Смотреть прямую трансляцию матча «Лилль» против «Динамо» Загреб, 5-й тур Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 ноября в 20:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лилль» – «Динамо» Загреб

«Лилль» – «Динамо» Загреб: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 ноября 2025

Источник: «Бомбардир»
Лига Европы Динамо Загреб Лилль
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