УПЛ. «Шахтер» в большинстве обыграл «Карпаты», «Динамо» оказалось сильнее «Стали»

В матче 15-го тура УПЛ «Шахтер» одержал победу над «Карпатами» со счетом 2:1. Таким образом, донецкий клуб, имея в активе 41 очко, единолично возглавляет турнирную таблицу чемпионата Украины.

В других встречах «Александрия» добилась волевой победы над «Зарей», «Динамо» сломило сопротивление «Стали», «Олимпик» минимально обыграл «Черноморец».

Чемпионат Украины. Премьер-лига. 15-й тур

Заря – Александрия – 1:2 (0:0)

Голы: 1:0 – Петряк, 66; 1:1 – Микицей, 70; 1:2 – Кулиш, 90.

Удаления: Гречишкин, 68 – Огиря, 77.

Олимпик – Черноморец – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Матяж, 22.

Шахтер – Карпаты – 2:1 (1:1)

Голы: 1:0 – Срна, 10; 1:1 – Ксенз, 19 (с пенальти); 2:1 – Феррейра, 77.

Удаление: нет – Ксенз, 47.

Динамо – Сталь – 2:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Хачериди, 18; 2:0 – Макаренко, 50; 2:1 – Комвалиус, 56.

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