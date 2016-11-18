УЕФА отправит данные по Еременко в ЦСКА, а затем опубликует на своем сайте

В пятницу, 18 ноября, УЕФА должен огласить свое решение по делу полузащитника сборной Финляндии и ЦСКА Романа Еременко, который был отстранен от футбола более чем на месяц. Сама процедура будет выглядеть следующим образом: вердикт дисциплинарного комитета сначала передадут в ЦСКА и только после этого опубликуют на официальном сайте организации.

Напомним, что Еременко был отстранен от футбола на месяц 7 октября. Позже дисквалификация была продлена до 10 ноября. На данный момент причина этого официально не названа. По данным СМИ, ею могло послужить обнаружение в организме футболиста запрещенных веществ или нарушение процедуры допинг-теста.