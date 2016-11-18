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  • УЕФА отправит данные по Еременко в ЦСКА, а затем опубликует на своем сайте

УЕФА отправит данные по Еременко в ЦСКА, а затем опубликует на своем сайте

18 ноября 2016, 09:05
5

В пятницу, 18 ноября, УЕФА должен огласить свое решение по делу полузащитника сборной Финляндии и ЦСКА Романа Еременко, который был отстранен от футбола более чем на месяц. Сама процедура будет выглядеть следующим образом: вердикт дисциплинарного комитета сначала передадут в ЦСКА и только после этого опубликуют на официальном сайте организации.

Напомним, что Еременко был отстранен от футбола на месяц 7 октября. Позже дисквалификация была продлена до 10 ноября. На данный момент причина этого официально не названа. По данным СМИ, ею могло послужить обнаружение в организме футболиста запрещенных веществ или нарушение процедуры допинг-теста.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Отборочные матчи к ЧМ. Европа ЦСКА Финляндия Еременко Роман
Комментарии (5)
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rubinovyi2
1479450844
Неужели наконец-то определились?!
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_Kesh_Suntar_
1479456121
Если допинг, то хана! Как минимум год дадут!
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СашкаГуров
1479457913
заебали в шпионов играть!!!! скажите уже какой результат
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himik2-62
1479462244
похоже нарежут ерёме по полной
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