Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Уткин: «Говорят, в крови Еременко обнаружено наркотическое вещество»

    Известный телекомментатор Василий Уткин поделился своим мнением о ситуации вокруг полузащитника ЦСКА Романа Еременко, который с 7 октября находится под дисквалификацией УЕФА. По мнению Уткина, в данном случае следует говорить об употреблении футболистом наркотиков.

    «Что с Еременко? Ну, давайте я скажу вслух то, что многие говорят шепотом. Во-первых, никто этого достоверно не знает, но говорят, в его крови обнаружено наркотическое вещество. Об этом шепчутся довольно давно, я цитирую слухи. На минувшей неделе Виталий Мутко сказал все, кроме слов «наркотическое вещество». Он сказал: «Его проблемы не имеют отношения к допингу и вообще к футболу». Можно предположить, что в крови Еременко обнаружен алкоголь… Что еще можно обнаружить в крови? Кровь другого человека… Что еще? Только что-то наркотическое, ничего другого мне в голову не приходит. Решение обещают до конца недели, но его уже столько обещают, от слухов никуда не денешься. И судя по тому, что общее настроение безысходное, а ведь многие в курсе… Были слушания, на которых присутствовали люди, представлявшие интересы футболиста. Наверняка они чем-то делились с клубом… Клубу надо строить какие-то планы, ситуация должна разруливаться не только в плане дисквалификации, но и что там дальше с контрактом игрока.

    Понятно, что Еременко какое-то количество времени пропустит, вот только какое? Этого не знает никто. Говорят, от двух до четырех лет. Если четыре, то это крест на карьере, а если два…

    В общем, говорят о наркотиках. Я бы очень не хотел в это верить. Будем надеяться, что это неправда», – заявил Уткин.

    Источник: «Советский спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    17.11.2016 17:39
    Рекомендуем
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +691

      Сергей Свояк 18 ноября 2016, 00:00

      Я так сразу и подумал. Подтвердиться 100%

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1068

      wobaekat 17 ноября 2016, 20:51

      Есть инсайд, что с ним спалился и Дзагоев. Огласка - вопрос времени

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +82

      Mi6 17 ноября 2016, 19:59

      Вон оно как...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +115

      slawianka 17 ноября 2016, 19:14

      Наркоманы- больные люди, лечить будут)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11497

      spartach n1 17 ноября 2016, 19:11

      На повал нарика !

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +703

      MEHROJ ЗЕНИТ 17 ноября 2016, 18:44

      Ну побаловаться решил с кем не бывает

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +628

      chempion_cska 17 ноября 2016, 18:11

      Будем надеяться, что в скором времени все прояснится и Роман вернется на футбольное поле.

      5
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11