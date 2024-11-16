Рабинер прокомментировал 11:0 России против Брунея

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер высказался о матче Россия – Бруней (11:0).
- Это новый рекорд сборной по голам за одну игру.
- Команда Карпина выиграла 5 матчей подряд с общим счетом 30:0.
- Следующий соперник – Сирия (19 ноября).
«К игрокам и болельщикам сборной при этом никаких вопросов. Первые не вышли балду пинать. Ко вторым национальная команда приезжает слишком редко, чтобы не пойти даже на матч против сборной водокачки.
Вопросы только к тем, кто ЭТО привез», – написал Рабинер.
Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов