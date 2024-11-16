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    Рабинер прокомментировал 11:0 России против Брунея

    Обозреватель «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер высказался о матче Россия – Бруней (11:0).

    • Это новый рекорд сборной по голам за одну игру.
    • Команда Карпина выиграла 5 матчей подряд с общим счетом 30:0.
    • Следующий соперник – Сирия (19 ноября).

    «К игрокам и болельщикам сборной при этом никаких вопросов. Первые не вышли балду пинать. Ко вторым национальная команда приезжает слишком редко, чтобы не пойти даже на матч против сборной водокачки.

    Вопросы только к тем, кто ЭТО привез», – написал Рабинер.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: телеграм-канал Игоря Рабинера

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    Комментарии (2)
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    The only one
    1731747143
    т.е. имеются вопросы к РФС
    Ответить
    andr45
    1731748105
    «Вопросы только к тем, кто ЭТО привез» ОТВЕЧАЮ - БЮДЖЕТООСВОИТЕЛИ ВО ГЛАВЕ С ДЮКОВЫМ)
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