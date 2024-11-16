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    • Самедов готов стать спортивным директором «Спартака»: «Мой родной клуб»

    Самедов готов стать спортивным директором «Спартака»: «Мой родной клуб»

    Бывший игрок «Спартака» Александр Самедов не против возглавить спортивный отдел клуба.

    – Готовы стать новым спортивным директором «Спартака»?

    – Если мне наберут, и поступит такое предложение, я обязательно подумаю.

    – Что должно произойти, чтобы вы согласились?

    – Мне должны позвонить и предложить.

    – Этого будет достаточно, чтобы вы согласились?

    – Этого будет вполне достаточно, чтобы я подумал.

    – Работа в «Спартаке» – одна из ваших целей?

    – «Спартак» – мой родной клуб. Конечно, это было бы очень интересно.

    • Самедов сейчас занимается селекцией в «Факеле».
    • Александр брал со «Спартаком» чемпионство.
    • На прошлой неделе «Спартак» уволил Томаша Амарала.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: Sport24

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    Комментарии (3)
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    The only one
    1731754519
    Журалюга; станешь ? Самедов: я подумаю. Будешь?- Я подумаю . В итоге заголовок: Самедов готов стать спортивным директором «Спартака». Когда же выкидыши ЕГ перестанут у нас быть журналистами?
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    FRZZ
    1731754580
    Во всяком случае будет лучше чем какие-то подозрительные иностранцы.
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