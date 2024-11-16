Самедов готов стать спортивным директором «Спартака»: «Мой родной клуб»

Бывший игрок «Спартака» Александр Самедов не против возглавить спортивный отдел клуба.
– Готовы стать новым спортивным директором «Спартака»?
– Если мне наберут, и поступит такое предложение, я обязательно подумаю.
– Что должно произойти, чтобы вы согласились?
– Мне должны позвонить и предложить.
– Этого будет достаточно, чтобы вы согласились?
– Этого будет вполне достаточно, чтобы я подумал.
– Работа в «Спартаке» – одна из ваших целей?
– «Спартак» – мой родной клуб. Конечно, это было бы очень интересно.
- Самедов сейчас занимается селекцией в «Факеле».
- Александр брал со «Спартаком» чемпионство.
- На прошлой неделе «Спартак» уволил Томаша Амарала.
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