Караваев рассказал, на покупку чего он готов потратить миллион рублей

Защитник «Зенита» и сборной России Вячеслав Караваев рассказал о пристрастии к часам.
«Могу потратить миллион рублей на часы.
Коллекционирую ли я их? Не то что коллекционер, просто есть какой-то сет часов, которые мне якобы понравились», – сказал Караваев на ютуб-канале «СБГ Шоу».
- 29-летний Караваев стоит 5 миллионов евро.
- За сборную России игрок провел 26 матчей, забил 2 гола.
- За 5 лет в «Зените» Караваев провел 164 матча, забил 4 гола, сделал 19 ассистов.
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