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    • Комментатор «Матч ТВ» похвалил РФС за проведение матча Россия – Бруней

    Комментатор «Матч ТВ» похвалил РФС за проведение матча Россия – Бруней

    Дмитрий Жичкин, комментатор «Матч ТВ», доволен, что матч Россия – Бруней (11:0) состоялся.

    • Это новый рекорд сборной по голам за одну игру.
    • Команда Карпина выиграла 5 матчей подряд с общим счетом 30:0.
    • Следующий соперник – Сирия (19 ноября).

    «Знаете, что меня больше всего удивляет, когда мы играем против Кубы, Брунея и подобных сборных? Нелепый галдеж вроде бы шарящих в футболе людей, которые, как выясняется, не понимают одной маленькой, но важной детали: эти матчи нужны для рейтинга ФИФА, они дают очки.

    Сборная уже три года не играет официальных матчей, при этом находится на 34-м месте в рейтинге ФИФА. Если бы мы не играли такие дыр-дыры, уже наверняка были бы где-то в районе 50 места или ниже. Черт побери, почти никто об этом не говорит. Один Вячеслав Колосков высказался. И то мимо повестки прошло, потому что не дает кликов.

    А теперь сложите два плюс два: завтра (ну, хорошо, послезавтра) с нас снимают бан, мы попадаем в отбор на Евро или ЧМ – угадайте, в какую группу (и с какими шансами на квалификацию) мы залетим, если останемся в числе первых 40, а в какую – если вылетим за пределы 50?

    PS. Парням из РФС надо тройные премии выписывать за то, что смотрят на шаг вперед и всеми правдами и неправдами организуют матчи с «карликами» под эгидой ФИФА, а не ваши хотелки – товарняки со сборными Медиалиги/легионеров РПЛ/пчеловодов Бетельгейзе и далее по списку», – написал Жичкин.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: телеграм-канал Дмитрия Жичкина

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    Сегодня, 10:54
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    Комментарии (4)
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    The only one
    1731747069
    Да, хорошее очко важно любому российскому футбольному функционеру... Это каждый наш комментатор подтвердит
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    rash1959
    1731747476
    Говном попахивает этот рейтинг
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    andr45
    1731747944
    «завтра (ну, хорошо, послезавтра) с нас снимают бан» Всегда считал и буду считать, что на Матч ТВ работают самые глюпые щелкоперы России)
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    Cleaner
    1731749246
    СТЫДНО за такие матчи и за тех, кто их устраивает...(((
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