Комментатор «Матч ТВ» похвалил РФС за проведение матча Россия – Бруней

Дмитрий Жичкин, комментатор «Матч ТВ», доволен, что матч Россия – Бруней (11:0) состоялся.

Это новый рекорд сборной по голам за одну игру.

Команда Карпина выиграла 5 матчей подряд с общим счетом 30:0.

Следующий соперник – Сирия (19 ноября).

«Знаете, что меня больше всего удивляет, когда мы играем против Кубы, Брунея и подобных сборных? Нелепый галдеж вроде бы шарящих в футболе людей, которые, как выясняется, не понимают одной маленькой, но важной детали: эти матчи нужны для рейтинга ФИФА, они дают очки.

Сборная уже три года не играет официальных матчей, при этом находится на 34-м месте в рейтинге ФИФА. Если бы мы не играли такие дыр-дыры, уже наверняка были бы где-то в районе 50 места или ниже. Черт побери, почти никто об этом не говорит. Один Вячеслав Колосков высказался. И то мимо повестки прошло, потому что не дает кликов.

А теперь сложите два плюс два: завтра (ну, хорошо, послезавтра) с нас снимают бан, мы попадаем в отбор на Евро или ЧМ – угадайте, в какую группу (и с какими шансами на квалификацию) мы залетим, если останемся в числе первых 40, а в какую – если вылетим за пределы 50?

PS. Парням из РФС надо тройные премии выписывать за то, что смотрят на шаг вперед и всеми правдами и неправдами организуют матчи с «карликами» под эгидой ФИФА, а не ваши хотелки – товарняки со сборными Медиалиги/легионеров РПЛ/пчеловодов Бетельгейзе и далее по списку», – написал Жичкин.

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