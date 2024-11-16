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    • Стало известно, сколько основных игроков Сирии пропустят матч с Россией

    Стало известно, сколько основных игроков Сирии пропустят матч с Россией

    Сборная Сирии прибыла в Волгоград. Об этом сообщили в пресс-службе команды.

    «Город прекрасен, несмотря на холодную погоду, и прием хороший, но приехали не все основные игроки. В Россию прибыли 23 футболиста, больше никто не приедет. Семь ключевых игроков будут отсутствовать по разным причинам, включая травмы.

    Мы ожидаем, что на матче будут болельщики сборной Сирии, но не в большом количестве», – сказали в стане Сирии.

    • Матч Россия – Сирия состоится 19 ноября.
    • Сирия – четвертьфиналист последнего Кубка Азии.
    • Тренирует команду испанец Хосе Лана.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: ТАСС

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    Сегодня, 11:20
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    Комментарии (6)
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    ВетеR
    1731746685
    и эти решили послать на .. й )
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    The only one
    1731746758
    Семь ключевых игроков будут отсутствовать. Будут полировщики лавок...
    Ответить
    rash1959
    1731747380
    Очередной аттракцион...
    Ответить
    FWSPM
    1731750539
    Вперед к новым рекордам
    Ответить
    Plyash
    1731752710
    Грядут рекорды,и это радует...Интересно,фифа с уефой рейтинг сб.России пересматривать собираются? Похоже,взлетим позиций эдок на ...надцать.Даже подумать страшно.
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    FRZZ
    1731754038
    Совсем не уважают Россию, отправляя второй состав, не порядок, там тоже надо СВО проводить )))
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