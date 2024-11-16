Стало известно, сколько основных игроков Сирии пропустят матч с Россией

Сборная Сирии прибыла в Волгоград. Об этом сообщили в пресс-службе команды.
«Город прекрасен, несмотря на холодную погоду, и прием хороший, но приехали не все основные игроки. В Россию прибыли 23 футболиста, больше никто не приедет. Семь ключевых игроков будут отсутствовать по разным причинам, включая травмы.
Мы ожидаем, что на матче будут болельщики сборной Сирии, но не в большом количестве», – сказали в стане Сирии.
- Матч Россия – Сирия состоится 19 ноября.
- Сирия – четвертьфиналист последнего Кубка Азии.
- Тренирует команду испанец Хосе Лана.
Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов