Стало известно, сколько РФС заплатил за приезд сборной Брунея

Президент Федерации футбола Брунея Фейсал Юсофф рассказал, что РФС покрыл все расходы по визиту сборной в Россию.

Случился новый рекорд сборной по голам за одну игру (11:0).

Команда Карпина выиграла 5 матчей подряд с общим счетом 30:0.

Следующий соперник – Сирия (19 ноября).

«Все расходы на дорогу сюда взял на себя РФС. Это очень большая сумма, но точную цифру не назову. Больше 100 тысяч долларов. Одни только билеты на делегацию в 40 человек стоят столько. А еще есть размещение в отеле, питание, переезды.

Кроме того, наша федерация заработала определенную сумму за проведение матча со сборной России», – сказал Юсофф.

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