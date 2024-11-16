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    • Стало известно, сколько РФС заплатил за приезд сборной Брунея

    Стало известно, сколько РФС заплатил за приезд сборной Брунея

    Президент Федерации футбола Брунея Фейсал Юсофф рассказал, что РФС покрыл все расходы по визиту сборной в Россию.

    • Случился новый рекорд сборной по голам за одну игру (11:0).
    • Команда Карпина выиграла 5 матчей подряд с общим счетом 30:0.
    • Следующий соперник – Сирия (19 ноября).

    «Все расходы на дорогу сюда взял на себя РФС. Это очень большая сумма, но точную цифру не назову. Больше 100 тысяч долларов. Одни только билеты на делегацию в 40 человек стоят столько. А еще есть размещение в отеле, питание, переезды.

    Кроме того, наша федерация заработала определенную сумму за проведение матча со сборной России», – сказал Юсофф.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: «Р-Спорт»

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    Сегодня, 13:35
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    Комментарии (2)
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    The only one
    1731753452
    Короче мелочи. В лям зелёных уложились. Да два раза по столько себе отмыли...
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    FRZZ
    1731754699
    За ценой не постоим.....
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