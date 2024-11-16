Стало известно, сколько РФС заплатил за приезд сборной Брунея

Президент Федерации футбола Брунея Фейсал Юсофф рассказал, что РФС покрыл все расходы по визиту сборной в Россию.
- Случился новый рекорд сборной по голам за одну игру (11:0).
- Команда Карпина выиграла 5 матчей подряд с общим счетом 30:0.
- Следующий соперник – Сирия (19 ноября).
«Все расходы на дорогу сюда взял на себя РФС. Это очень большая сумма, но точную цифру не назову. Больше 100 тысяч долларов. Одни только билеты на делегацию в 40 человек стоят столько. А еще есть размещение в отеле, питание, переезды.
Кроме того, наша федерация заработала определенную сумму за проведение матча со сборной России», – сказал Юсофф.
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