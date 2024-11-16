65-летний Ташуев: «Я бы тоже забил Брунею»

Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев поделился впечатлениями от матча Россия – Бруней (11:0).
- Это новый рекорд сборной по голам за одну игру.
- Команда Карпина выиграла 5 матчей подряд с общим счетом 30:0.
- Следующий соперник – Сирия (19 ноября).
«Я матч смотрел, и у меня сложились забавные впечатления. Сборная Брунея – это уровень Второй лиги, даже может ещe ниже. Как в боксе бывает спарринг-партнeр, здесь также: побили и отработали бой. Сборная России нарабатывает свои тактические моменты. Надо отдать должное Валерию Карпину, он не даeт команде расслабляться. Команда правильно играет как в обороне, так и в атаке.
У сборной есть варианты? Вариантов нет. Надо принимать матчи нашей сборной такими, какие они есть. Потому что это наша сборная, и она неплохая по уровню футболистов. Все игроки молодые, мне нравится подбор футболистов. Позитив должен быть.
Первые голы Адамова и Садулаева? Я бы тоже забил против Брунея, если бы вышел на поле. Молодцы, ребята хорошо отработали. Как профессионалы сыграли – это радует», – сказал Ташуев.
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