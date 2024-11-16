Батраков ответил, куда будет девать деньги после повышения зарплаты в «Локо»

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков раскрыл, на что копит деньги.
- Батраков в этом сезоне забил 11 голов и сделал 8 ассистов в 19 матчах.
- Алексей – воспитанник «Локомотива».
- Игроку уже повысили зарплату в рамках действующего контракта.
– Руководство «Локомотива» в одностороннем порядке улучшило условия твоего контракта. Куда деньги тратить будешь?
– В первую очередь, я сейчас коплю на квартиру. Вот мой ответ.
– Получается, что ты не прожигаешь жизнь, а закладываешь фундамент.
– Стараюсь. Это моя основная цель сейчас вне футбола.
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