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    • Батраков ответил, куда будет девать деньги после повышения зарплаты в «Локо»

    Батраков ответил, куда будет девать деньги после повышения зарплаты в «Локо»

    Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков раскрыл, на что копит деньги.

    • Батраков в этом сезоне забил 11 голов и сделал 8 ассистов в 19 матчах.
    • Алексей – воспитанник «Локомотива».
    • Игроку уже повысили зарплату в рамках действующего контракта.

    – Руководство «Локомотива» в одностороннем порядке улучшило условия твоего контракта. Куда деньги тратить будешь?

    – В первую очередь, я сейчас коплю на квартиру. Вот мой ответ.

    – Получается, что ты не прожигаешь жизнь, а закладываешь фундамент.

    – Стараюсь. Это моя основная цель сейчас вне футбола.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии (2)
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    The only one
    1731752080
    молодец
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    FRZZ
    1731753774
    Правильно, жилье превыше всего, молодец!
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