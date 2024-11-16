Реакция представителя Дзюбы на пост комментатора Дурасова, пославшего Артема на три буквы

Представитель Артема Дзюбы Леонид Гольдман высказался о посте комментатора «Матч ТВ» Сергея Дурасова.

После критики комментаторов со стороны Дзюбы Дурасов устами Василия Уткина послал Артема на 3 буквы.

Дзюба, в частности, выразил недовольство лично Константином Геничем.

Генич ответил Артему.

«Сергей Дурасов выдал на ночь глядя какую-то цитату Василия Уткина, царство ему небесное, с каким-то мемом в отношении Артема. Где там Василий посылает Артема на три буквы. Ну что это? Кто такой Сергей Дурасов? Он вообще к чему решил примазаться к этой теме? Более того, на следующий день Дурасов выдал новый пост – Дзюба классный футболист и тупой человек. Окей, он при встрече вот когда будет проходить мимо Артем, он процитирует это все или нет? Мне вот хотелось бы на это посмотреть.

Выглядит максимально некрасиво, глупо, низко и как по мне, непрофессионально. Если у тебя есть что ответить, конкретно по существу, как это сделал тот же Дмитрий Шнякин – возьми и ответь, напиши в своем канале», – сказал Гольдман.

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