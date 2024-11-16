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    • Реакция представителя Дзюбы на пост комментатора Дурасова, пославшего Артема на три буквы

    Реакция представителя Дзюбы на пост комментатора Дурасова, пославшего Артема на три буквы

    Представитель Артема Дзюбы Леонид Гольдман высказался о посте комментатора «Матч ТВ» Сергея Дурасова.

    • После критики комментаторов со стороны Дзюбы Дурасов устами Василия Уткина послал Артема на 3 буквы.
    • Дзюба, в частности, выразил недовольство лично Константином Геничем.
    • Генич ответил Артему.

    «Сергей Дурасов выдал на ночь глядя какую-то цитату Василия Уткина, царство ему небесное, с каким-то мемом в отношении Артема. Где там Василий посылает Артема на три буквы. Ну что это? Кто такой Сергей Дурасов? Он вообще к чему решил примазаться к этой теме? Более того, на следующий день Дурасов выдал новый пост – Дзюба классный футболист и тупой человек. Окей, он при встрече вот когда будет проходить мимо Артем, он процитирует это все или нет? Мне вот хотелось бы на это посмотреть.

    Выглядит максимально некрасиво, глупо, низко и как по мне, непрофессионально. Если у тебя есть что ответить, конкретно по существу, как это сделал тот же Дмитрий Шнякин – возьми и ответь, напиши в своем канале», – сказал Гольдман.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 14:11
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    Комментарии (6)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Инсаров
    1731757378
    Ну вот и Дзюба вновь всплыл. Такие , как он, не тонут - они всплывают.
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    Cleaner
    1731761414
    Дурасов на все сто оправдывает свою фамилию...(
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    Desma
    1731761643
    Леня, у него фамилия такая, от слова дурость, однокоренные слова, но довольно известная, древняя и дворянских кровей.
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    sochi-2013
    1731764604
    Дебилы своим скулежом возносят Дзюбу до небес. Неужели настолько тупы, что не понимают этого? Или з/п от Артемки отрабатывают?
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    NewLife
    1731766690
    Гольдман, ты кто такой ? Покажи доверенность)
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    Anton01011969
    1731768787
    Ещё одно чудо нарисовалось, Дурасов!!! Сколько же клоунов развелось!!!
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