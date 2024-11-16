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    Тихий оценил перспективы Юрана как тренера «Спартака»

    Уже бывший защитник «Пари НН» Дмитрий Тихий оценил тренерское мастерство Сергея Юрана.

    – В своей презентации по прошлому сезону новый спортивный директор Александр Удальцов одной из причин весенних неудач назвал устаревшие методы Юрана. Интересно твоe мнение как футболиста о такой оценке.

    ー У каждого человека есть своe мнение, каждый может что-то сказать, это понятно. Не знаю, какие были причины у Александра Удальцова так говорить. Но ему на чeтко и по фактам ответил Сергей Николаевич.

    Я не раз говорил о нeм как хорошем тренере. Есть правильная фраза: говорят результаты. Про Юрана нельзя сказать, что он не давал результатов со «Спартаком» или ЦСКА. Они их просто не тренировал ещe, как и другие топ-клубы. А если бы тренировал «Спартак», я уверен, что он дал бы там результат. Он решал задачи с теми командами, с которыми работал. Как можно сказать, что его методы устарели или что-то ещe?

    Как сказал мне один человек: я понимаю, что футбол прогрессирует и так далее. Но велосипед уже давно придуман. Зачем выдумывать его заново? Если бы методы Юрана устарели, наверное, мы бы не выдали такую осень 2023-го. Я считаю, что он выжал хороший результат из того, что у него было. Он и в «Химках» не раз доказывал свою состоятельность. Там, где ему давали возможность, он демонстрировал то, что может. Человек не раз спасал команды – как вообще такое можно говорить? Для меня это звучит странно.

    Если у Карло Анчелотти что-нибудь не получается в «Реале», давайте скажем, что его методы устарели. Но это же прозвучит смешно! Даже у Анчелотти может случиться провал – это же не означает, что его методы устарели. У него огромный бэкграунд, опыт. И на дистанции он это всегда доказывает. Назовите мне тренера со стопроцентным показателем. Нет таких – в России уж точно. Даже «Зенит» иногда оступается. Со всеми бывает, мы все люди, и каждый допускает какие-то ошибки. Это нормально. Но результаты Юрана в любом случае говорят сами за себя.

    А у Александра Удальцова методы какого-то палача. Выгонять травмированных ребят из клуба посреди сезона – вот это топовый метод работы! Я сейчас даже не о себе говорю. Может, стоит о своих методах подумать, прежде чем говорить гадости о других людях?

    • Юран без работы с весны, когда его уволили из «Пари НН».
    • Тренер не против возглавить «Спартак».
    • Москвичи не брали чемпионство с 2017 года.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: «Чемпионат»

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