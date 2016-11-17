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    Еременко мог нарушить процедуру допинг-контроля

    Полузащитник ЦСКА Романа Еременко мог некорректно повести себя при сдаче допинг-пробы. Это могло послужить одной из причин задержки вынесения вердикта по делу футболиста.

    Сообщается, что в документе ФИФА о расширении санкций в отношении армейца присутствовало слово «допинг». Ранее появилась информация о том, что речь идет не о запрещенном стимулирующем препарате, а о наркотическом веществе. Предположительно это был кокаин. В случае, если в организме футболиста действительно найден кокаин, игроку грозит дисквалификация не менее двух лет. Разумеется, в том случае, если адвокаты игрока не докажут, что наркотик попал в организм случайно.

    По данным из осведомленного источника, «дело Еременко» может осложняться некорректным поведением футболиста при сдаче допинг-пробы. «Заваленный» анализ брался у хавбека красно-синих после выездного матча Лиги чемпионов с «Байером» (2:2). Процедура допинг-контроля предусматривает выполнение ряда обязательных требований. Игрокам запрещается перед сдачей пробы посещать душ и туалет, а также принимать напитки от сторонних лиц. Нередко процедура затягивается по чисто физиологическим причинам – бывает, на несколько часов. Зачастую футболисты с ошибками заполняют анкеты.

    Если спортсмен нарушает какой-то пункт регламента, либо в грубой форме выражает недовольство, либо вообще отказывается от анализа, допинг-офицер делает соответствующую запись в протоколе. С высокой вероятностью именно это произошло с Еременко после матча ЦСКА в Леверкузене. И именно попытками досконально разобраться в случившемся, сохранив в тайне от общественности некоторые недоказуемые моменты, скорее всего, обусловлено столь длительное ожидание официального вердикта. Впрочем, это не отменяет того, что допинг-проба Еременко действительно дала положительный результат.

    Источник: Life

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    17.11.2016 22:38
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +2630

      yorgenbarenz 18 ноября 2016, 10:59

      Любого так можно опорочить.К примеру,футболист утром на кухне подошёл к столу,а там мука рассыпана женой. Игрок,понятное дело,сразу напрягается и спрашивает у себя:" Что это? Мука или герыч?! Надо понюхать,вдруг жена от больших доходов и безделья подсела?" Сами знаете,какие мощные лёгкие у футболистов! Нюхнёт,так нюхнёт!

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      Рейтинг: +259

      Serhio1010 18 ноября 2016, 09:10

      Чего только не пишут)) мутная история))) интересно , что в итоге будет)

      0
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      Рейтинг: +131

      Spiridonovich 18 ноября 2016, 08:48

      Мы должны верить нашему министру Мутко, он сказал, что это дело не связано с допингом и наркотиками.

      0
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      Рейтинг: +794

      VeniaminS 18 ноября 2016, 08:42

      Сегодня все узнаем.

      0
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      Рейтинг: +145

      Danjer 18 ноября 2016, 04:37

      А еще хотят ,чтоб сборная играла,да таким футболистам только,надо в падике с наркошами балоны давить и семки щелкать,через неделю заиграют на топ уровне)))))))))))))

      0
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      Рейтинг: +664

      Небесная 18 ноября 2016, 01:57

      Шёл по улице и вдруг - случайно ветром кокаин в нос задуло

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      Рейтинг: -44

      иван маташов 18 ноября 2016, 00:25

      а мы без допинга и не играли

      0
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      Рейтинг: +643

      Михаил Шевченко 18 ноября 2016, 00:07

      В баночку поссать ума много надо?

      0
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      Рейтинг: +19991

      Томь вперёд 17 ноября 2016, 23:07

      История всё мутнее и мутнее, поскорее бы уже объявили.

      0
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      Рейтинг: +319

      Дмитрий Александрович 17 ноября 2016, 22:48

      Попахивает подставой. Как обычно в еду добавели и прощай футбол.

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      Рейтинг: +490

      ViktorMG > Дмитрий Александрович 18 ноября 2016, 01:21

      Да ладно. один Титов виноват, а Ерёменко подставили.

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