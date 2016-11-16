Товарищеские матчи. Англия упустила победу над Испанией и другие результаты

В товарищеском матче сборная Англии и команда Испании сыграли вничью со счетом 2:2. Англичане лидировали благодаря голам Адама Лалланы и Джейми Варди, однако точные удары Яго Аспаса и Иско в концовке позволили гостям уйти от поражения..

В других товарищеских встречах Франция и Кот-д’Ивуар разошлись миром, Хорватия разгромила Северную Ирландию.

Товарищеские матчи

Англия – Испания – 2:2 (1:0)

Голы: 1:0 – Лаллана, 9 (с пенальти); 2:0 – Варди, 48; 2:1 – Аспас, 89: 2:2 – Иско, 90.

Франция – Кот-д’Ивуар – 0:0

Северная Ирландия – Хорватия – 0:3 (0:2)

Голы: 0:1 – Манджукич, 9; 0:2 – Чоп, 35; 0:3 – Крамарич, 68.