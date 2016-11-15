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Франция - Кот-д'Ивуар

15.11.2016, Вторник, 23:00 мск Париж, стадион Стад де Франс Товарищеские матчи. Сборные Франция - Кот-д'Ивуар
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