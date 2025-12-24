24.12.2025, среда, 20:30
Кубок африканских наций, группа F, 1 тур
Кубок африканских наций, группа F, 1 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
Кот-д'Ивуар
Кот-д'Ивуар
16
Мохамед Коне
ВР
23
Альбан Лафон
ВР
13
Кристофер Опери
ЛЗ
20
Эммануэль Агбаду
ЦЗ
2
Усман Дьоманде
ЦЗ
12
Вилли Боли
ЦЗ
5
Армель Зохури
ПЗ
25
Жан-Филипп Гбамен
ОП
6
Секо Фофана
ЦП
26
Кристи Инao Улаи
ЦП
24
Базумана Туре
ЛФ
14
Умар Диаките
ЦФ
11
Жан-Филипп Крассо
ЦФ
22
Эванн Гессан
ЦФ
9
Вакун Байо
ЦФ
Мозамбик
4-1-2-2-1
1
Фофана
3
Конан
7
Коссуну
21
Н'Дика
17
Дуэ
18
Сангаре
8
Кессье
4
Сери
10
Заа
15
Диалло
11
Диоманде
4-2-1-1-2
1
Эрнан
23
Калила
15
Рейнилду
17
Мешер
5
Ланга
16
Амаде
6
Камбала
21
Гима
10
Катамо
13
Ратифу
19
Вити
4
Сери
6
Фофана
6
Фофана
4
Сери
15
Диалло
14
Диаките
14
Диаките
15
Диалло
10
Заа
9
Байо
9
Байо
10
Заа
23
Калила
2
Нанани
2
Нанани
23
Калила
6
Камбала
7
Домингеш
7
Домингеш
6
Камбала
19
Вити
18
Гилду
18
Гилду
19
Вити
13
Ратифу
9
Бангал
9
Бангал
13
Ратифу
Остались в запасе
Кот-д'Ивуар
Мозамбик
16
Мохамед Коне
ВР
23
Альбан Лафон
ВР
13
Кристофер Опери
ЛЗ
20
Эммануэль Агбаду
ЦЗ
2
Усман Дьоманде
ЦЗ
12
Вилли Боли
ЦЗ
5
Армель Зохури
ПЗ
25
Жан-Филипп Гбамен
ОП
26
Кристи Инao Улаи
ЦП
24
Базумана Туре
ЛФ
11
Жан-Филипп Крассо
ЦФ
22
Эванн Гессан
ЦФ
Главный тренер
Эмерса Фаэ
12
Кимисс Завала
ВР
22
Иване Урубаль
ВР
8
Эдмилсон Дове
ЦЗ
4
Фернандо Чамбоко
ЦЗ
5
Нене
ЦЗ
3
Оскар Черене
ПЗ
28
Шакил
ОП
15
Кейнс Абдала
ОП
11
Жоау Бонде
АП
27
Клесио Баке
ЛВ
21
Чамито Альфандега
ЦФ
24
Мельке Александр
ЦФ
11
Angelo Cantolo
ЦФ
Главный тренер
Шикинью Конде
Остались в запасе
16
Мохамед Коне
ВР
23
Альбан Лафон
ВР
13
Кристофер Опери
ЛЗ
20
Эммануэль Агбаду
ЦЗ
2
Усман Дьоманде
ЦЗ
12
Вилли Боли
ЦЗ
5
Армель Зохури
ПЗ
25
Жан-Филипп Гбамен
ОП
26
Кристи Инao Улаи
ЦП
24
Базумана Туре
ЛФ
11
Жан-Филипп Крассо
ЦФ
22
Эванн Гессан
ЦФ
Остались в запасе
12
Кимисс Завала
ВР
22
Иване Урубаль
ВР
8
Эдмилсон Дове
ЦЗ
4
Фернандо Чамбоко
ЦЗ
5
Нене
ЦЗ
3
Оскар Черене
ПЗ
28
Шакил
ОП
15
Кейнс Абдала
ОП
11
Жоау Бонде
АП
27
Клесио Баке
ЛВ
21
Чамито Альфандега
ЦФ
24
Мельке Александр
ЦФ
11
Angelo Cantolo
ЦФ
Главный тренер
Эмерса Фаэ
Главный тренер
Шикинью Конде
Статистика матча Кот-д'Ивуар - Мозамбик
1
2
Всего ударов по воротам
15
4
Удары в створ
5
2
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
9
3
Нарушения
17
7
Количество передач
530
455
Сейвы
2
3
Точность передач %
91
88
Удары мимо ворот
7
0
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
10
2
Удары из-за пределов штрафной
5
2
Смотреть прямую трансляцию матча Кот-д'Ивуар против Мозамбика, 1 тур Кубка африканских наций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 декабря в 20:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Кот-д'Ивуар – Мозамбик
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»