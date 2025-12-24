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  • Кот-д'Ивуар – Мозамбик: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 декабря 2025

Кот-д'Ивуар – Мозамбик: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 декабря 2025

24 декабря 2025, 19:20
Кот-д'Ивуар
24.12.2025, среда, 20:30
Кубок африканских наций, группа F, 1 тур
1 : 0
Завершен
Мозамбик
49' А. Диалло
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кот-д'Ивуар
1
Яхья Фофана
ВР
3
Конан
ЛЗ
7
Одилон Коссуну
ЦЗ
21
Эван Н'Дика
ЦЗ
17
Гела Дуэ
ПЗ
18
Ибраим Сангаре
ОП
8
Франк Кессье
(К) ЦП
4
Жан Мишель Сери
ЦП
10
Вилфрид Заа
ЛВ
15
Амад Диалло
ПВ
11
Ян Диоманде
ЦФ
Главный тренер
Эмерса Фаэ
Мозамбик
1
Эрнан
ВР
15
Рейнилду
ЛЗ
5
Бруну Ланга
ЛЗ
17
Мешер
(К) ЦЗ
23
Диогу Калила
ПЗ
16
Альфонс Амаде
ОП
6
Мануэль Камбала
ОП
21
Гима
ЦП
10
Джени Катамо
ЛВ
19
Вити
ЦФ
13
Стэнли Ратифу
ЦФ
Главный тренер
Шикинью Конде
Кот-д'Ивуар
16
Мохамед Коне
ВР
23
Альбан Лафон
ВР
13
Кристофер Опери
ЛЗ
20
Эммануэль Агбаду
ЦЗ
2
Усман Дьоманде
ЦЗ
12
Вилли Боли
ЦЗ
5
Армель Зохури
ПЗ
25
Жан-Филипп Гбамен
ОП
6
Секо Фофана
ЦП
26
Кристи Инao Улаи
ЦП
24
Базумана Туре
ЛФ
14
Умар Диаките
ЦФ
11
Жан-Филипп Крассо
ЦФ
22
Эванн Гессан
ЦФ
9
Вакун Байо
ЦФ
Мозамбик
12
Кимисс Завала
ВР
22
Иване Урубаль
ВР
8
Эдмилсон Дове
ЦЗ
4
Фернандо Чамбоко
ЦЗ
5
Нене
ЦЗ
2
Нанани
ПЗ
3
Оскар Черене
ПЗ
28
Шакил
ОП
15
Кейнс Абдала
ОП
7
Домингеш
АП
11
Жоау Бонде
АП
27
Клесио Баке
ЛВ
18
Гилду
ПВ
9
Файсал Бангал
ЦФ
21
Чамито Альфандега
ЦФ
24
Мельке Александр
ЦФ
11
Angelo Cantolo
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Фофана
3
Конан
7
Коссуну
21
Н'Дика
17
Дуэ
18
Сангаре
8
Кессье
4
Сери
10
Заа
15
Диалло
11
Диоманде
4-2-1-1-2
1
Эрнан
23
Калила
15
Рейнилду
17
Мешер
5
Ланга
16
Амаде
6
Камбала
21
Гима
10
Катамо
13
Ратифу
19
Вити
4
Сери
6
Фофана
6
Фофана
4
Сери
15
Диалло
14
Диаките
14
Диаките
15
Диалло
10
Заа
9
Байо
9
Байо
10
Заа
23
Калила
2
Нанани
2
Нанани
23
Калила
6
Камбала
7
Домингеш
7
Домингеш
6
Камбала
19
Вити
18
Гилду
18
Гилду
19
Вити
13
Ратифу
9
Бангал
9
Бангал
13
Ратифу
Остались в запасе
Кот-д'Ивуар
Мозамбик
16
Мохамед Коне
ВР
23
Альбан Лафон
ВР
13
Кристофер Опери
ЛЗ
20
Эммануэль Агбаду
ЦЗ
2
Усман Дьоманде
ЦЗ
12
Вилли Боли
ЦЗ
5
Армель Зохури
ПЗ
25
Жан-Филипп Гбамен
ОП
26
Кристи Инao Улаи
ЦП
24
Базумана Туре
ЛФ
11
Жан-Филипп Крассо
ЦФ
22
Эванн Гессан
ЦФ
Главный тренер
Эмерса Фаэ
12
Кимисс Завала
ВР
22
Иване Урубаль
ВР
8
Эдмилсон Дове
ЦЗ
4
Фернандо Чамбоко
ЦЗ
5
Нене
ЦЗ
3
Оскар Черене
ПЗ
28
Шакил
ОП
15
Кейнс Абдала
ОП
11
Жоау Бонде
АП
27
Клесио Баке
ЛВ
21
Чамито Альфандега
ЦФ
24
Мельке Александр
ЦФ
11
Angelo Cantolo
ЦФ
Главный тренер
Шикинью Конде
Остались в запасе
16
Мохамед Коне
ВР
23
Альбан Лафон
ВР
13
Кристофер Опери
ЛЗ
20
Эммануэль Агбаду
ЦЗ
2
Усман Дьоманде
ЦЗ
12
Вилли Боли
ЦЗ
5
Армель Зохури
ПЗ
25
Жан-Филипп Гбамен
ОП
26
Кристи Инao Улаи
ЦП
24
Базумана Туре
ЛФ
11
Жан-Филипп Крассо
ЦФ
22
Эванн Гессан
ЦФ
Остались в запасе
12
Кимисс Завала
ВР
22
Иване Урубаль
ВР
8
Эдмилсон Дове
ЦЗ
4
Фернандо Чамбоко
ЦЗ
5
Нене
ЦЗ
3
Оскар Черене
ПЗ
28
Шакил
ОП
15
Кейнс Абдала
ОП
11
Жоау Бонде
АП
27
Клесио Баке
ЛВ
21
Чамито Альфандега
ЦФ
24
Мельке Александр
ЦФ
11
Angelo Cantolo
ЦФ
Главный тренер
Эмерса Фаэ
Главный тренер
Шикинью Конде
Статистика матча Кот-д'Ивуар - Мозамбик
1
2
Всего ударов по воротам
15
4
Удары в створ
5
2
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
9
3
Нарушения
17
7
Количество передач
530
455
Сейвы
2
3
Точность передач %
91
88
Удары мимо ворот
7
0
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
10
2
Удары из-за пределов штрафной
5
2

Смотреть прямую трансляцию матча Кот-д'Ивуар против Мозамбика, 1 тур Кубка африканских наций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 декабря в 20:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Кот-д'Ивуар – Мозамбик

Кот-д'Ивуар – Мозамбик: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 декабря 2025

Источник: «Бомбардир»
Кубок африканских наций Мозамбик Кот-д'Ивуар
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