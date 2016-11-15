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  • Мостовой: «Румыния сильнее России, но на глазах Кадырова мы должны победить»

Мостовой: «Румыния сильнее России, но на глазах Кадырова мы должны победить»

15 ноября 2016, 16:43
31

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой выразил мнение, что национальная команда в сегодняшнем контрольном матче с Румынией, который пройдет в Грозном и начнется в 19:00 по московскому времени, навряд ли сможет удивить общественность яркой игрой.

«Позитива от нашей сборной я не жду. Матч с Румынией посмотреть не получится. Честно сказать, с каждым разом все меньше и меньше хочется смотреть игры нашей национальной команды. Ничего футбольного от товарищеской игры с румынами ждать не стоит. Для Грозного этот матч – событие, а для команды – очередные эксперименты. Если отталкиваться от Евро, то Румыния сильнее России. Но сегодня при полных трибунах и на глазах Рамзана Кадырова мы должны победить. Если не сегодня, то не знаю когда.

Сейчас наша сборная находится в оговорочном состоянии, когда идут разговоры о том, что ничего страшного не происходит, все это нормальный процесс. Но когда-то это должно закончиться. Интерес к сборной упал после чемпионата Европы, перед которым Слуцкий обещал всех удивить. Вот и удивили. Интерес и будет таким низким без официальных игр. Но, думаю, в 2018 году с интересом к сборной все будет нормально», – заявил Мостовой.

Источник: Чемпионат.ком
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Румыния Мостовой Александр
Комментарии (31)
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Taps
1479217723
На глазах кого, не понял ?
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GoldPlayFIFARus9
1479220128
Ага,то есть на глазах русских можно и не выигрывать,да? Главное отчеканить перед чурками?
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yanedo
1479220851
да им пох хоть у кадырова хоть у президента на глазах хоть у чёрта вот бы сталин бы смотрел тогда да
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super.zenitchik
1479220940
Выйдут питерские - выиграем. Выставит Черчес 5 спартачей, превратимся в свиней!
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gencha19
1479222021
Румыны лучше играют в футбол.В России много нефти. Чемпионат мира пройдёт в России.Россия круче Румынии.Но Румыны лучше играют в футбол.
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alexis02lion
1479222617
Румыния и по рейтингу сильнее, да и по игре. Встанут в оборону и всё. А трибуны - так в Краснодаре вообще ажиотаж был, а результат. Открыли арену блин. Им даже Рамзан не поможет даже если у него будет микрофон.
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Zidan84
1479223655
Рас так .Кадырову в президенты РФС.
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Serjoga
1479224299
А при чем здесь Кадыров? Если он футбольный спец, то пусть руководит сборной! Двоих зарежет, остальные бегать начнут? Вопрос только куда?
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bringing
1479228691
Жопа Лиз Ссаный. Товарищеский матч сборных России против Румынии,игра в футбол. Чё какие глаза Кадырова????
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multiscan
1479232636
Затолкали мячик в ворота на последних секундах игры. Ждём-с "поросячьего визга" по поводу судьбоносной победы пред светлыми очами его величества Рамзана!
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