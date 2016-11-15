Мостовой: «Румыния сильнее России, но на глазах Кадырова мы должны победить»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой выразил мнение, что национальная команда в сегодняшнем контрольном матче с Румынией, который пройдет в Грозном и начнется в 19:00 по московскому времени, навряд ли сможет удивить общественность яркой игрой.

«Позитива от нашей сборной я не жду. Матч с Румынией посмотреть не получится. Честно сказать, с каждым разом все меньше и меньше хочется смотреть игры нашей национальной команды. Ничего футбольного от товарищеской игры с румынами ждать не стоит. Для Грозного этот матч – событие, а для команды – очередные эксперименты. Если отталкиваться от Евро, то Румыния сильнее России. Но сегодня при полных трибунах и на глазах Рамзана Кадырова мы должны победить. Если не сегодня, то не знаю когда.

Сейчас наша сборная находится в оговорочном состоянии, когда идут разговоры о том, что ничего страшного не происходит, все это нормальный процесс. Но когда-то это должно закончиться. Интерес к сборной упал после чемпионата Европы, перед которым Слуцкий обещал всех удивить. Вот и удивили. Интерес и будет таким низким без официальных игр. Но, думаю, в 2018 году с интересом к сборной все будет нормально», – заявил Мостовой.