Оздоев: «Диарра бы на две головы выше меня, это суперфутболист»

Хавбек «Рубина» Магомед Оздоев отметил, что не считает себя хуже своих партнеров по центральной линии казанцев – Янна М'Вила и Алекса Сонга. Также игрок рассказал, что нынешний полузащитник «Марселя» Лассана Диарра, с которым россиянину довелось выступать в составе «Локомотива», является суперфутболистом и добрейшим человеком.

«Все зависит от тренера. Кому-то удобно 30 футболистов иметь, кому-то 15. Все это решения, с которыми футболист, оставаясь в команде, должен смириться. Так же и по персоналиям. Вы назвали Яна М'Вила и Алекса Сонга, но не считаю, что я хуже. Если бы я думал, что кто-то на голову выше меня, то закончил бы с футболом.

Были ли те, кто был на голову выше? Ласс Диарра – в «Локо». Это просто суперфутболист. Он даже на две головы выше во всем. Ты выходишь на тренировку, смотришь за тем, как Ласс работает, и учишься. На поле то же самое, человек умеет абсолютно все. И я не понимаю, когда Ласса называют хулиганом, говорят, что он скандалист. Это вранье. Диарра – добрейший человек. Если ты его по ноге заденешь, то он еще и сам извинится. Всегда помогал мне, объяснял, советовал. Вот это игрок топ-уровня. Не думаю, что кого-то этим признанием обижу», – сказал Оздоев.