Отбор на ЧМ-2018. Венгрия разгромила Андорру, Швейцария выиграла у Фарер

Подошли к концу три матча группового этапа отборочного турнира к ЧМ-2018. Венгрия забила четыре безответных мяча в ворота Андорры, Швейцария с трудом победила команду Фарерских островов, а Кипр оказался сильнее Гибралтара.

ЧМ-2018. Отборочный турнир. Европа. Группой этап. Группа В. 4-й тур​

Венгрия – Андорра – 4:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Гера, 34; 2:0 – Лонг, 3:0 – Гьюрчо, 73; 4:0 – Салаи, 88.

Швейцария – Фарерские острова – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Дердийок, 27; 2:0 – Лихтштайнер, 83.

Кипр – Гибралтар – 3:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Лайфис, 29; 2:0 – Сотериу, 65; 2:1 – Кашаро, 51; 3:1 – Сиелис, 87.

Календарь отбора на ЧМ-2018 (Европа)

Турнирные таблицы отбора на ЧМ-2018 (Европа)