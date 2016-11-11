Радимов: «Упрекать ребят язык не поворачивается»

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов выделил в товарищеском матче сборной России против Катара форварда Александра Кокорина, а также отметил старание Дениса Глушакова и Романа Зобнина.

«Пусть Кокорин не реализовал пенальти, зато двигался, обострял. Очень старались Глушаков и Зобнин. Пожалуй, все.

Васин и Кутепов? В их действиях не чувствовалось надежности, но упрекать ребят язык не поворачивается. Все-таки первый раз играли в таком сочетании. Вообще на этой позиции ротация нежелательна. Чем больше матчей центральные защитники проведут вместе, тем лучше будут понимать друг друга», – заявил бывший полузащитник сборной России.

Товарищеский матч Катар – Россия закончился со счетом 2:1.