Врач сборной России: «В ближайшее время увидим Дзагоева на поле»

Врач сборной России Эдуард Безуглов рассказал о состоянии футболистов, которые могли принять участие в товарищеских матчах против Катара и Румынии.

– Есть ли у вас информация о том, что произошло с Аланом Дзагоевым, который не играет уже достаточно давно?

– У него были проблемы с мышцами бедра. По нашей информации, сейчас уже дела обстоят гораздо лучше, и в ближайшее время мы увидим Алана на поле.

– Из-за травм на сбор национальной команды не смогли приехать армейцы – Головин, Фернандес и Василий Березуцкий. Первые двое отыграли 90 минут в последнем туре, а Василий был в запасе. Получается, они играли с травмами?

– Об этом лучше спросить врачей ЦСКА. По нашему мнению, характер травм Березуцкого и Фернандеса не позволял им полноценно участвовать в подготовке к матчам с Катаром и Румынией. А Головин получил травму в самом конце матча с «Амкаром».

– У Головина и Березуцкого проблемы с пахом – это распространенная история для конца года, когда накапливается усталость?

– У них повреждения разного характера. У Александра – приводящей мышцы, у Василия – воспалительный процесс. Хотя вы правы в том, что в конце сезона таких травм обычно бывает больше.