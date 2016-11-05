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  • Бундеслига. «Боруссия» Д разгромила «Гамбург» благодаря покеру Обамеянга, «Хоффенхайм» отобрал очки у «Баварии»

Бундеслига. «Боруссия» Д разгромила «Гамбург» благодаря покеру Обамеянга, «Хоффенхайм» отобрал очки у «Баварии»

5 ноября 2016, 19:19
2

В матче 10-го тура Бундеслиги лидер чемпионата «Бавария» сыграла вничью с «Хоффенхаймом» со счетом 1:1 и в третий раз в сезоне потеряла очки в национальном первенстве. Отметим, что данный результат позволил клубу из Зинсхайма подняться на третье место в турнирной таблице.

В других встречах дортмундская «Боруссия» благодаря покеру Пьер-Эмерика Обамеянга одержала крупную победу над «Гамбургом», «Байер» одолел «Дармштадт», «Ингольштадт» уступил «Аугсбургу», «Вольфсбург» разгромил «Фрайбург».

Чемпионат Германии. Бундеслига. 10-й тур

Бавария – Хоффенхайм – 1:1 (1:1)

Голы: 0:1 – Демирбай, 16; 1:1 – Цубер, 34 (в свои ворота).

Байер – Дармштадт – 3:2 (1:0)

Голы: 1:0 – Чалханоглу, 32; 1:1 – Колак, 47; 2:1 – Брандт, 56; 3:1 – Арангис, 69; 3:2 – Вранчич, 85.

Гамбург – Боруссия Д – 2:5 (0:3)

Голы: 0:1 – Обамеянг, 4; 0:2 – Обамеянг, 23; 0:3 – Обамеянг, 27; 0:4 – Обамеянг, 48; 1:4 – Мюллер, 55; 1:5 – Дембеле, 76; 2:5 – Мюллер, 82.

Ингольштадт – Аугсбург – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Бобадилья, 86.

Удаление: Левелс, 87 – нет.

Фрайбург – Вольфсбург – 0:3 (0:1)

Голы: 0:1 – Гомес, 41; 0:2 – Гомес, 53; 0:3 – Родригес, 85 (с пенальти).

Удаление: Гюнтер, 87 – нет.

Календарь Бундеслиги

Турнирная таблица Бундеслиги

Источник: Бомбардир.ру
Германия. Бундеслига Бавария Хоффенхайм Байер Дармштадт Гамбург Боруссия Д Ингольштадт Аугсбург Фрайбург Вольфсбург
Комментарии (2)
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84aivengo
1478365447
хоффенхайм - страшный сон маура... у него с мю такая же хуйня...
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de bruyne
1478451572
Псж и Бавария всех своем чемпионате рвали этот сезон не понятный для грандов
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