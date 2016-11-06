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РФПЛ. «Краснодар» и «Оренбург» забили шесть мячей на двоих, ЦСКА сыграл вничью с «Амкаром»

6 ноября 2016, 21:29
130

В матче 13-го тура чемпионата России «Краснодар» дома не смог переиграть «Оренбург». Поединок, который состоялся сегодня на новом стадионе «быков», завершился вничью – 3:3. Стоит отметить, что обе команды заканчивали встречу вдесятером.

Ранее ЦСКА на своем поле разошелся миром с «Амкаром» – 2:2 В составе хозяев голами отметились Сергей Игнашевич и Зоран Тошич. У гостей отличились Георгий Джикия и Михаил Костюков.

Чемпионат России. РФПЛ. 13-й тур

Краснодар – Оренбург – 3:3 (2:3)

Голы: 1:0 – Перейра, 9; 2:0 – Ари, 11; 2:1 – Бреев, 16; 2:2 – Полуяхтов, 22; 2:3 – Полуяхтов, 32; 3:3 – Мартынович, 75.

Краснодар: Крицюк (Синицын, 34), Петров, Гранквист, Мартынович, Калешин, Куасси, Перейра (Окриашвили, 46), Газинский, Жоаозиньо, Лаборде (Вандерсон, 65), Ари.

Оренбург: Гутор, Полуяхтов, Воробьев, Малых, Андреев, Бреев, Коронов (Ефремов, 46), Афонин, Георгиев (Нехайчик, 56), Ойеволе, Делькин (Кацалапов, 76).

Предупреждения: Калешин, 20 – Андреев, 19; Гутор, 90; Воробьев, 90; Кацалапов, 90.

Удаления: Куасси, 45 – Малых, 74.

ЦСКА (Москва) – Амкар (Пермь) – 2:2 (2:2)

Голы: 1:0 – Игнашевич, 18 (с пенальти); 1:1 – Джикия, 25; 1:2 – Костюков, 27; 2:2 – Тошич, 45.

ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Игнашевич, А. Березуцкий, Фернандес, Вернблум, Натхо, Ионов, Тошич, Головин, Страндберг (Чалов, 75).

Амкар: Селихов, Занев, Джикия, Милькович, Идову, Гол (Огуде, 64), Конде, Баланович (Йовичич, 70), Костюков (Салугин, 78), Комолов, Бодул.

Предупреждения: Страндберг, 57; Вернблум, 64 – Баланович, 63; Гол, 64; Огуде, 74;

Удаление: Огуде, 90+3.

Ростов (Ростов-на-Дону) – Арсенал (Тула) – 4:1 (2:1)

Голы: 0:1 – Бурмистров, 8; 1:1 – Ерохин, 28; 2:1 – Азмун, 37; 3:1 – Полоз, 86; 4:1 – Ерохин, 90.

Ростов: Джанаев, Мевля, Навас, Гранат, Кудряшов, Калачев, Гацкан, Нобоа, Ерохин, Полоз, Азмун (Препелицэ, 86).

Арсенал: Левашов, Вергара, Беляев, Хагуш, Ершов (Власов, 71), Форбс, Горбатюк, Стеклов, Горбатенко, Бурмистров, Максимов.

Предупреждения: Гацкан, 70 – Беляев, 90.

Терек (Грозный) – Зенит (Санкт-Петербург) – 2:1 (2:1)

Голы: 0:1 – Мак, 10; 1:1 – Балай, 34; 2:1 – Балай, 38.

Терек: Городов, Мохаммади, Семенов, Анхель, Уциев, Кузяев, Пирис, Грозав (Адилсон, 72), Митришев (Мирзов, 82), Балай (Мбенгуе, 82), Роши.

Зенит: М. Кержаков, Жирков (Чернов, 66), Кришито, Нету, Анюков, Хави Гарсия (Маурисио, 74), Витсель, Жулиано, Мак, Кокорин, Дзюба (А. Кержаков, 73).

Предупреждения: Роши, 42; Уциев, 52; Кузяев, 68 – Кришито, 54; Нету, 56; Витсель, 87.

Удаление: нет – Нету, 90.

Локомотив (Москва) – Анжи (Махачкала) – 4:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Майкон, 3; 2:0 – Майкон, 4; 3:0 – Фернандеш, 50; 4:0 – Самедов, 60 (с пенальти).

Локомотив: Гилерме, Янбаев, Чорлука (Ндинга, 74), Пейчинович, В. Денисов, Михалик, И. Денисов, Фернандеш, Самедов, Касаев (Коломейцев, 67), Майкон (Шкулетич, 81).

Анжи: Беленов, Паршивлюк, Шандао, Менса, Мусалов, Гасанов (Георгиевский, 46), Эбесилио (Маевский, 70), Тигиев, Обертан, Иличевич, Будковский (Бериша, 56).

Крылья Советов (Самара) – Урал (Екатеринбург) – 2:2 (1:1)

Голы: 0:1 – Коробов, 22; 1:1 – Корниленко, 45; 2:1 – Корниленко, 65; 2:2 – Чантурия, 73.

Крылья Советов: Лория, Ятченко (Садик, 87), Таранов, Цаллагов, Надсон, Башкиров, Родич, Маргасов, Молло, Паскуато (Чочиев, 71), Корниленко.

Урал: Заболотный, Данцев, Павлюченко, Лунгу (Серченков, 82), Новиков, Кулаков, Фонтанелло, Чантурия (Ставпец, 89), Фидлер, Коробов, Емельянов (Подоксенов, 16).

Предупреждения: Родич, 37; Башкиров, 75 – Данцев, 2; Кулаков, 9; Павлюченко, 70; Фидлер, 90.

Уфа – Рубин (Казань) – 2:3 (1:2)

Голы: 0:1 – Жонатас, 18 (с пенальти); 0:2 – Рочина, 28; 1:2 – Сысуев, 45; 2:2 – Стоцкий, 49; 2:3 – Набиуллин, 51.

Уфа: Шелия, Стоцкий, Аликин, Васин, Живоглядов, Сухов, Засеев, Ваньек, Обляков (Лунев, 12), Игбун, Фатай (Сысуев, 24 – Диего Карлос, 88).

Рубин: Рыжиков, Набиуллин, Бурлак, Самбрано, Бауэр (Санчес, 64), Сонг (Цакташ, 54), М'Вила, Ткачук, Рочина, Канунников (Жемалетдинов, 44), Жонатас.

Предупреждения: Засеев, 76; Сысуев, 82 – Бурлак, 72; Санчес, 79; Рочина, 89.

Удаления: Шелия, 8; Засеев, 86 – нет.

Томь (Томск) – Спартак (Москва) – 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – Фернандо, 42.

Томь: Коченков, Комбаров, Тишкин, Дьяков, Враньеш (Пугин, 61), Жиров, Баляйкин, Ковальчук, Бикфалви, Дроппа (Попов, 71), Погребняк.

Спартак: Ребров, Ещенко, Таски, Кутепов, Комбаров, Глушаков, Фернандо, Зобнин, Попов (Ромуло, 84), Мельгарехо (Зуев, 70), Зе Луиш (Тимофеев, 90).

Предупреждения: Баляйкин, 50; Дроппа, 63 – Попов, 83.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Томь Спартак Уфа Рубин Крылья Советов Урал Локомотив Анжи Ростов Арсенал Ахмат Зенит ЦСКА Амкар-Пермь Краснодар Оренбург
Комментарии (130)
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ttter
1478340961
Мои Кросно-белые братья и сёстры с победой Вас!!!
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ttter
1478341168
Хочется чтобы футбольные чиновники вышли на поле и побегали 90 минут в -12
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Zidan84
1478341913
спартак чемпион
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Offbl4
1478342220
С победой нас! Игра конечно была тяжелейшей при таких погодных условиях и с таким полем,но ребята справились. п.с. Белый мяч в 1 тайме это жесть конечно.
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АлёшкА91
1478448033
Спартак чемпион!!!
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Диктор
1478448079
Бомжей с первым давно заслуженным поражением.
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ttter
1478448106
Разъ*бали гниду Миллера
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Zenit_EKB_Ural
1478448606
Свиньи радуйтесь пока,но не надолго ваше место максимум будет 5
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PNZ1985
1478448767
дефлорация Зины прошла на уровне!)) браво Грозный!
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Андрей Ермошин
1478449314
Зинька "показал" свою силу еще в матче с ирландцами, Тереку осталось только добить "раненого бомжа".
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