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Судьи
Главный судья:
Кирилл Левников (Санкт-Петербург)
Помощники:
Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург), Рафаэль Ильясов (Казань)
Инспектор:
Игорь Синер (Омск)
Материалы

Ростов - Арсенал

06.11.2016, Воскресенье, 17:00 мск Ростов-на-Дону, стадион Олимп-2 Трансляция: Наш Футбол Россия. Премьер-лига, 13 тур Ростов - Арсенал Молодежные команды: 2 - 2
Россия. Премьер-лига (2014/2015)
17 тур
8 декабря, понедельник 19:00 Ростов 0:1 Арсенал
10 тур
19 октября, воскресенье 16:30 Арсенал 1:1 Ростов
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Спартак М 30 22 3 5 46:27 +19 69
2. ЦСКА 30 18 8 4 47:15 +32 62
3. Зенит 30 18 7 5 50:19 +31 61
4. Краснодар 30 12 13 5 40:22 +18 49
5. Ахмат 30 14 6 10 38:35 +3 48
6. Ростов 30 13 9 8 36:18 +18 48
7. Уфа 30 12 7 11 22:25 -3 43
8. Локомотив 30 10 12 8 39:27 +12 42
9. Рубин 30 10 8 12 30:34 -4 38
10. Амкар-Пермь 30 8 11 11 25:29 -4 35
11. Урал 30 8 6 16 24:44 -20 30
12. Анжи 30 7 9 14 24:38 -14 30
13. Оренбург 30 7 9 14 25:36 -11 30
14. Арсенал Т 30 7 7 16 18:40 -22 28
15. Крылья Советов 30 6 10 14 31:39 -8 28
16. Томь 30 3 5 22 17:64 -47 14
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    Рейтинг: +7221

    Serjoga 6 ноября 2016, 20:25

    Не надо было Бурмистрову "злить" ростовчан! Обошлось бы "малой кровью"!

    1
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    Рейтинг: +65

    lavruxa1980 6 ноября 2016, 19:27

    Красавцы

    2
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    Рейтинг: +1663

    Lev Aleks 6 ноября 2016, 17:22

    1-2 арсений)

    -3
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    Рейтинг: +90

    WESSARION 6 ноября 2016, 16:57

    извините , жду ничьи.

    -3
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    Рейтинг: +22

    drago922 > WESSARION 6 ноября 2016, 17:12

    победы лучше

    -2
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    Рейтинг: +33

    Don77 4 ноября 2016, 14:26

    2:0 Ростов

    0
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