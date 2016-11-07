ЦСКА - Амкар-Пермь

Молодец амкар
|
|14 февраля, воскресенье
|18:00
|ЦСКА
|0:0
|Амкар-Пермь
|
|14 февраля, воскресенье
|18:00
|ЦСКА
|0:0
|Амкар-Пермь
|18 тур
|3 декабря, четверг
|17:00
|Амкар-Пермь
|2:0
|ЦСКА
|4 тур
|9 августа, воскресенье
|13:30
|ЦСКА
|2:0
|Амкар-Пермь
|23 тур
|13 апреля, понедельник
|17:15
|Амкар-Пермь
|1:0
|ЦСКА
|16 тур
|2 декабря, вторник
|19:00
|ЦСКА
|2:1
|Амкар-Пермь
|28 тур
|2 мая, пятница
|14:00
|Амкар-Пермь
|1:3
|ЦСКА
|7 тур
|30 августа, пятница
|20:00
|ЦСКА
|2:1
|Амкар-Пермь
|16 тур
|18 ноября, воскресенье
|13:30
|ЦСКА
|3:0
|Амкар-Пермь
|2 тур
|28 июля, суббота
|16:30
|Амкар-Пермь
|3:1
|ЦСКА
|16 тур
|26 июня, воскресенье
|16:30
|Амкар-Пермь
|0:2
|ЦСКА
|1 тур
|13 марта, воскресенье
|16:15
|ЦСКА
|2:0
|Амкар-Пермь
|30 тур
|28 ноября, воскресенье
|14:00
|Амкар-Пермь
|0:0
|ЦСКА
|1 тур
|12 марта, пятница
|19:00
|ЦСКА
|1:0
|Амкар-Пермь
|17 тур
|9 августа, воскресенье
|18:30
|ЦСКА
|1:0
|Амкар-Пермь
|3 тур
|5 апреля, воскресенье
|16:30
|Амкар-Пермь
|0:0
|ЦСКА
|25 тур
|19 октября, воскресенье
|16:00
|ЦСКА
|4:1
|Амкар-Пермь
|11 тур
|16 июля, среда
|16:30
|Амкар-Пермь
|3:3
|ЦСКА
|Финал
|17 мая, суббота
|15:00
|ЦСКА
|2:2
(4:1)п
|Амкар-Пермь
|24 тур
|23 сентября, воскресенье
|17:00
|ЦСКА
|1:0
|Амкар-Пермь
|10 тур
|20 мая, воскресенье
|16:00
|Амкар-Пермь
|1:1
|ЦСКА
|23 тур
|21 октября, суббота
|00:00
|Амкар-Пермь
|0:0
|ЦСКА
|8 тур
|6 мая, суббота
|00:00
|ЦСКА
|2:0
|Амкар-Пермь
|27 тур
|23 октября, воскресенье
|16:00
|Амкар-Пермь
|0:1
|ЦСКА
|12 тур
|19 июня, воскресенье
|17:00
|ЦСКА
|3:1
|Амкар-Пермь
|16 тур
|11 июля, воскресенье
|00:00
|ЦСКА
|3:0
|Амкар-Пермь
|13 тур
|22 мая, суббота
|00:00
|Амкар-Пермь
|0:0
|ЦСКА
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Спартак М
|30
|22
|3
|5
|46:27
|+19
|69
|2.
|ЦСКА
|30
|18
|8
|4
|47:15
|+32
|62
|3.
|Зенит
|30
|18
|7
|5
|50:19
|+31
|61
|4.
|Краснодар
|30
|12
|13
|5
|40:22
|+18
|49
|5.
|Ахмат
|30
|14
|6
|10
|38:35
|+3
|48
|6.
|Ростов
|30
|13
|9
|8
|36:18
|+18
|48
|7.
|Уфа
|30
|12
|7
|11
|22:25
|-3
|43
|8.
|Локомотив
|30
|10
|12
|8
|39:27
|+12
|42
|9.
|Рубин
|30
|10
|8
|12
|30:34
|-4
|38
|10.
|Амкар-Пермь
|30
|8
|11
|11
|25:29
|-4
|35
|11.
|Урал
|30
|8
|6
|16
|24:44
|-20
|30
|12.
|Анжи
|30
|7
|9
|14
|24:38
|-14
|30
|13.
|Оренбург
|30
|7
|9
|14
|25:36
|-11
|30
|14.
|Арсенал Т
|30
|7
|7
|16
|18:40
|-22
|28
|15.
|Крылья Советов
|30
|6
|10
|14
|31:39
|-8
|28
|16.
|Томь
|30
|3
|5
|22
|17:64
|-47
|14
Молодец амкар
летят кони....летят кони ))) Хороший сегодня вечер
цска в этом году нужно просто терпеть.
Старый, но не бесполезный =))))
коням сложно будет но 3 очка возьмут!!!