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Судьи
Главный судья:
Владимир Сельдяков (Балашиха)
Помощники:
Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону), Алексей Стипиди (Краснодар)
Инспектор:
Александр Колобаев (Москва)
Материалы

ЦСКА - Амкар-Пермь

06.11.2016, Воскресенье, 19:00 мск Москва, стадион ВЭБ Арена Трансляция: Матч ТВ Россия. Премьер-лига, 13 тур ЦСКА - Амкар-Пермь Молодежные команды: 3 - 0
Товарищеские матчи 2016

14 февраля, воскресенье 18:00 ЦСКА 0:0 Амкар-Пермь
Россия. Премьер-лига (2015/2016)
18 тур
3 декабря, четверг 17:00 Амкар-Пермь 2:0 ЦСКА
4 тур
9 августа, воскресенье 13:30 ЦСКА 2:0 Амкар-Пермь
Россия. Премьер-лига (2014/2015)
23 тур
13 апреля, понедельник 17:15 Амкар-Пермь 1:0 ЦСКА
16 тур
2 декабря, вторник 19:00 ЦСКА 2:1 Амкар-Пермь
Россия. Премьер-Лига (2013/2014)
28 тур
2 мая, пятница 14:00 Амкар-Пермь 1:3 ЦСКА
7 тур
30 августа, пятница 20:00 ЦСКА 2:1 Амкар-Пермь
Россия. Премьер-Лига (2012/2013)
16 тур
18 ноября, воскресенье 13:30 ЦСКА 3:0 Амкар-Пермь
2 тур
28 июля, суббота 16:30 Амкар-Пермь 3:1 ЦСКА
Россия. Премьер-лига (2011/2012)
16 тур
26 июня, воскресенье 16:30 Амкар-Пермь 0:2 ЦСКА
1 тур
13 марта, воскресенье 16:15 ЦСКА 2:0 Амкар-Пермь
Россия. Премьер-Лига 2010
30 тур
28 ноября, воскресенье 14:00 Амкар-Пермь 0:0 ЦСКА
1 тур
12 марта, пятница 19:00 ЦСКА 1:0 Амкар-Пермь
Россия. Премьер-лига 2009
17 тур
9 августа, воскресенье 18:30 ЦСКА 1:0 Амкар-Пермь
3 тур
5 апреля, воскресенье 16:30 Амкар-Пермь 0:0 ЦСКА
Россия. Премьер-лига 2008
25 тур
19 октября, воскресенье 16:00 ЦСКА 4:1 Амкар-Пермь
11 тур
16 июля, среда 16:30 Амкар-Пермь 3:3 ЦСКА
Россия. Кубок (2007/2008)
Финал
17 мая, суббота 15:00 ЦСКА 2:2
(4:1)п		 Амкар-Пермь
Россия. Премьер-лига 2007
24 тур
23 сентября, воскресенье 17:00 ЦСКА 1:0 Амкар-Пермь
10 тур
20 мая, воскресенье 16:00 Амкар-Пермь 1:1 ЦСКА
Россия. Премьер-лига 2006
23 тур
21 октября, суббота 00:00 Амкар-Пермь 0:0 ЦСКА
8 тур
6 мая, суббота 00:00 ЦСКА 2:0 Амкар-Пермь
Россия. Премьер-лига 2005
27 тур
23 октября, воскресенье 16:00 Амкар-Пермь 0:1 ЦСКА
12 тур
19 июня, воскресенье 17:00 ЦСКА 3:1 Амкар-Пермь
Россия. Премьер-лига 2004
16 тур
11 июля, воскресенье 00:00 ЦСКА 3:0 Амкар-Пермь
13 тур
22 мая, суббота 00:00 Амкар-Пермь 0:0 ЦСКА
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Спартак М 30 22 3 5 46:27 +19 69
2. ЦСКА 30 18 8 4 47:15 +32 62
3. Зенит 30 18 7 5 50:19 +31 61
4. Краснодар 30 12 13 5 40:22 +18 49
5. Ахмат 30 14 6 10 38:35 +3 48
6. Ростов 30 13 9 8 36:18 +18 48
7. Уфа 30 12 7 11 22:25 -3 43
8. Локомотив 30 10 12 8 39:27 +12 42
9. Рубин 30 10 8 12 30:34 -4 38
10. Амкар-Пермь 30 8 11 11 25:29 -4 35
11. Урал 30 8 6 16 24:44 -20 30
12. Анжи 30 7 9 14 24:38 -14 30
13. Оренбург 30 7 9 14 25:36 -11 30
14. Арсенал Т 30 7 7 16 18:40 -22 28
15. Крылья Советов 30 6 10 14 31:39 -8 28
16. Томь 30 3 5 22 17:64 -47 14
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    Рейтинг: +184

    Sergei26 7 ноября 2016, 19:44

    Молодец амкар

    0
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    Рейтинг: +1904

    Artemka69 6 ноября 2016, 19:37

    Оффсайда не было!!!

    -1
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    Рейтинг: +1406

    DemSerg > Artemka69 6 ноября 2016, 20:51

    на повторе видно чистый оффсайд.

    1
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    Рейтинг: +2697

    turist82 6 ноября 2016, 19:36

    летят кони....летят кони ))) Хороший сегодня вечер

    -2
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    Рейтинг: +19

    Lucky man777 6 ноября 2016, 19:32

    цска в этом году нужно просто терпеть.

    0
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    Рейтинг: +459

    sour12 6 ноября 2016, 19:23

    Старый, но не бесполезный =))))

    2
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    Рейтинг: +10

    Zenit_EKB_Ural 6 ноября 2016, 19:16

    коням сложно будет но 3 очка возьмут!!!

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