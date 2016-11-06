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Судьи
Главный судья:
Михаил Вилков (Нижний Новгород)
Помощники:
Алексей Лебедев (Санкт-Петербург), Рашид Абусуев (Санкт-Петербург)
Инспектор:
Михаил Ходырев (Москва)
Материалы

Локомотив - Анжи

05.11.2016, Суббота, 18:30 мск Москва, стадион РЖД-Арена Трансляция: Наш Футбол Россия. Премьер-лига, 13 тур Локомотив - Анжи Молодежные команды: 1 - 2
Обзор матча
Россия. Премьер-лига (2015/2016)
16 тур
21 ноября, суббота 19:00 Локомотив 0:2 Анжи
2 тур
27 июля, понедельник 20:00 Анжи 1:3 Локомотив
Россия. Премьер-Лига (2013/2014)
25 тур
13 апреля, воскресенье 13:30 Локомотив 0:0 Анжи
1 тур
14 июля, воскресенье 18:30 Анжи 2:2 Локомотив
Россия. Премьер-Лига (2012/2013)
29 тур
20 мая, понедельник 19:00 Анжи 2:1 Локомотив
15 тур
11 ноября, воскресенье 13:30 Локомотив 1:1 Анжи
Россия. Премьер-лига (2011/2012), группа A
41 тур
28 апреля, суббота 15:45 Анжи 3:1 Локомотив
35 тур
18 марта, воскресенье 16:30 Локомотив 1:0 Анжи
Россия. Премьер-лига (2011/2012)
26 тур
2 октября, воскресенье 19:15 Анжи 0:1 Локомотив
11 тур
27 мая, пятница 19:15 Локомотив 1:2 Анжи
Россия. Премьер-Лига 2010
26 тур
31 октября, воскресенье 16:15 Локомотив 1:0 Анжи
12 тур
10 июля, суббота 20:30 Анжи 1:2 Локомотив
Россия. Премьер-лига 2002
16 тур
23 июля, вторник 00:00 Локомотив 0:0 Анжи
13 тур
1 июля, понедельник 00:00 Анжи 0:0 Локомотив
Чемпионат России 2001
23 тур
26 августа, воскресенье 00:00 Локомотив 4:0 Анжи
9 тур
12 мая, суббота 00:00 Анжи 1:0 Локомотив
Чемпионат России 2000
20 тур
2 августа, среда 00:00 Анжи 1:0 Локомотив
6 тур
30 апреля, воскресенье 00:00 Локомотив 1:0 Анжи
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Спартак М 30 22 3 5 46:27 +19 69
2. ЦСКА 30 18 8 4 47:15 +32 62
3. Зенит 30 18 7 5 50:19 +31 61
4. Краснодар 30 12 13 5 40:22 +18 49
5. Ахмат 30 14 6 10 38:35 +3 48
6. Ростов 30 13 9 8 36:18 +18 48
7. Уфа 30 12 7 11 22:25 -3 43
8. Локомотив 30 10 12 8 39:27 +12 42
9. Рубин 30 10 8 12 30:34 -4 38
10. Амкар-Пермь 30 8 11 11 25:29 -4 35
11. Урал 30 8 6 16 24:44 -20 30
12. Анжи 30 7 9 14 24:38 -14 30
13. Оренбург 30 7 9 14 25:36 -11 30
14. Арсенал Т 30 7 7 16 18:40 -22 28
15. Крылья Советов 30 6 10 14 31:39 -8 28
16. Томь 30 3 5 22 17:64 -47 14
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    Рейтинг: +2231

    river31 5 ноября 2016, 18:50

    Ай да паровоз, сильно рванул! Красавцы!

    3
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    Рейтинг: +3410

    mdu86 5 ноября 2016, 15:32

    Победы Локомотиву!

    5
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    Рейтинг: +27

    Легенда Анжи 5 ноября 2016, 10:16

    Удачи тебе Анжи!!!

    -1
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