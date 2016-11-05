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Расписание матчей
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Локомотив - Анжи
Локомотив - Анжи: обзор матча 05 ноября 2016
Локомотив
05.11.2016, суббота, 18:30
Россия. Премьер-лига, 13 тур
4 : 0
Завершен
Анжи
3'
Майкон
4'
Майкон
50'
М. Фернандеш
59'
А. Самедов (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Локомотив - Анжи
Замена
П. Шкулетич
️️️️
Майкон
81'
Замена
Д. Ндинга
️️️️
В. Чорлука
74'
70'
Замена
И. Маевский
️️️️
Л. Эбесилио
Замена
А. Коломейцев
️️️️
А. Касаев
67'
ГОЛ с пенальти! 4:0!
А. Самедов
59'
56'
Замена
Б. Бериша
️️️️
Ф. Будковский
ГОЛ! 3:0!
М. Фернандеш
Пас отдал
А. Самедов
50'
46'
Замена
С. Георгиевский
️️️️
Ш. Гасанов
ГОЛ! 2:0!
Майкон
Пас отдал
А. Касаев
4'
ГОЛ! 1:0!
Майкон
Пас отдал
М. Фернандеш
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотив
1
Гилерме
ВР
55
Ренат Янбаев
ЛЗ
29
Виталий Денисов
ЛЗ
14
Ведран Чорлука
ЦЗ
39
Неманья Пейчинович
ЦЗ
17
Тарас Михалик
ЦЗ
11
Алан Касаев
ЛП
27
Игорь Денисов
ОП
99
Мануэль Фернандеш
ЦП
19
Александр Самедов
ПП
11
Майкон
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
Анжи
31
Александр Беленов
ВР
5
Магомед Мусалов
ЛЗ
17
Георгий Тигиев
ЛЗ
2
Шандао
ЦЗ
3
Шамиль Гасанов
ЦЗ
6
Джонатан Менса
ЦЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
6
Лоренцо Эбесилио
ЦП
16
Иво Иличевич
ЦП
32
Габриэль Обертан
ПП
28
Филипп Будковский
ЦФ
Локомотив
22
Мирослав Лобанцев
ВР
31
Илья Абаев
ВР
42
Иван Лапшов
ЦЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
49
Роман Шишкин
ПЗ
20
Владислав Игнатьев
ПЗ
88
Дельвин Ндинга
ЦП
18
Александр Коломейцев
ЦП
59
Алексей Миранчук
АП
32
Петар Шкулетич
ЦФ
Анжи
16
Юрий Шафинский
ВР
1
Давид Юрченко
ВР
3
Али Гаджибеков
ЦЗ
4
Дарко Лазич
ЦЗ
4
Седрик Ямбере
ЦЗ
7
Бернард Бериша
ЛВ
99
Дмитрий Щербак
ЦП
18
Иван Маевский
ЦП
20
Амаду Мутари
ПП
13
Святослав Георгиевский
ПВ
11
Рашид Магомедов
ЦФ
10
Янник Боли
ЦФ
3-3-3-1
1
Гилерме
14
Чорлука
39
Пейчинович
17
Михалик
29
Денисов
27
Денисов
55
Янбаев
11
Касаев
99
Фернандеш
19
Самедов
11
Майкон
3-2-3-1
31
Беленов
2
Шандао
3
Гасанов
6
Менса
18
Паршивлюк
17
Тигиев
32
Обертан
16
Иличевич
6
Эбесилио
28
Будковский
14
Чорлука
88
Ндинга
88
Ндинга
14
Чорлука
11
Касаев
18
Коломейцев
18
Коломейцев
11
Касаев
11
Майкон
32
Шкулетич
32
Шкулетич
11
Майкон
28
Будковский
7
Бериша
7
Бериша
28
Будковский
6
Эбесилио
18
Маевский
18
Маевский
6
Эбесилио
3
Гасанов
13
Георгиевский
13
Георгиевский
3
Гасанов
Остались в запасе
Локомотив
Анжи
42
Иван Лапшов
ЦЗ
22
Мирослав Лобанцев
ВР
31
Илья Абаев
ВР
43
Арсений Логашов
ПЗ
49
Роман Шишкин
ПЗ
20
Владислав Игнатьев
ПЗ
59
Алексей Миранчук
АП
Главный тренер
Юрий Семин
99
Дмитрий Щербак
ЦП
11
Рашид Магомедов
ЦФ
16
Юрий Шафинский
ВР
1
Давид Юрченко
ВР
3
Али Гаджибеков
ЦЗ
4
Дарко Лазич
ЦЗ
4
Седрик Ямбере
ЦЗ
20
Амаду Мутари
ПП
10
Янник Боли
ЦФ
Остались в запасе
42
Иван Лапшов
ЦЗ
22
Мирослав Лобанцев
ВР
31
Илья Абаев
ВР
43
Арсений Логашов
ПЗ
49
Роман Шишкин
ПЗ
20
Владислав Игнатьев
ПЗ
59
Алексей Миранчук
АП
Остались в запасе
99
Дмитрий Щербак
ЦП
11
Рашид Магомедов
ЦФ
16
Юрий Шафинский
ВР
1
Давид Юрченко
ВР
3
Али Гаджибеков
ЦЗ
4
Дарко Лазич
ЦЗ
4
Седрик Ямбере
ЦЗ
20
Амаду Мутари
ПП
10
Янник Боли
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
Статистика матча Локомотив - Анжи
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
- : -
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Анжи
Россия. Кубок, 1/32 финала
Анжи
1 : 5
28.07.2026
Нефтяник
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 34 тур
Ротор-2
0 : 4
05.06.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 33 тур
Динамо Мх
2 : 0
29.05.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 32 тур
Анжи
2 : 2
23.05.2022
Форте
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 31 тур
Кубань Холдинг
1 : 0
16.05.2022
Анжи
Информация о матче
Главный судья:
Михаил Вилков
(Нижний Новгород)
Помощники судьи:
Алексей Лебедев (Санкт-Петербург)
Рашид Абусуев (Санкт-Петербург)
Инспектор:
Михаил Ходырев (Москва)
Стадион:
РЖД-Арена
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