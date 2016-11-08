Введите ваш ник на сайте
Судьи
Главный судья:
Виталий Мешков (Дмитров)
Помощники:
Алексей Ширяев (Ставрополь), Арам Петросян (Бронницы)
Инспектор:
Гаряфий Жафяров (Москва)
Материалы

Краснодар - Оренбург

06.11.2016, Воскресенье, 19:30 мск Краснодар, стадион ФК Краснодар Трансляция: Наш Футбол Россия. Премьер-лига, 13 тур Краснодар - Оренбург
Россия. Кубок (2016/2017)
1/8 финала
27 октября, четверг 19:00 Краснодар 3:2 Оренбург
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Спартак М 30 22 3 5 46:27 +19 69
2. ЦСКА 30 18 8 4 47:15 +32 62
3. Зенит 30 18 7 5 50:19 +31 61
4. Краснодар 30 12 13 5 40:22 +18 49
5. Ахмат 30 14 6 10 38:35 +3 48
6. Ростов 30 13 9 8 36:18 +18 48
7. Уфа 30 12 7 11 22:25 -3 43
8. Локомотив 30 10 12 8 39:27 +12 42
9. Рубин 30 10 8 12 30:34 -4 38
10. Амкар-Пермь 30 8 11 11 25:29 -4 35
11. Урал 30 8 6 16 24:44 -20 30
12. Анжи 30 7 9 14 24:38 -14 30
13. Оренбург 30 7 9 14 25:36 -11 30
14. Арсенал Т 30 7 7 16 18:40 -22 28
15. Крылья Советов 30 6 10 14 31:39 -8 28
16. Томь 30 3 5 22 17:64 -47 14
...
  • ...
    Рейтинг: +332

    семечкин 6 ноября 2016, 21:15

    бонбандир!!!!!
    закрывай на хуй лавочку!!!!
    ни технического обеспечения нет, ни оперативности!!!!
    ПОЗОРИЩЕ!!!!

    9
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +89

    Болельщик 123-777 6 ноября 2016, 21:11

    Галицкий очень сильно промохнулся когда отпустил Кононова !!!! С этим тренером все понятно он с администрации края )))))

    1
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +66

    Kuban23 > Болельщик 123-777 9 ноября 2016, 18:36

    с кем с Шалимовым??)) узбагойся я с ним знаком, никакой администрации края рядом нет. Просто Шалимов.... ну это Шалимов... Ожидать игры Кононова от него точно не стоит.

    1
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +227

    ДЖУZ 6 ноября 2016, 21:07

    ну народ, если краснодар проигрывает полная опа мне, оставался только краснодар и парижане, если они выигрывали, я выигрвал 37 штук в экспресс

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +127

    Oblommoff 6 ноября 2016, 20:40

    Не верю своим глазам

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +31

    Sl@v@ 6 ноября 2016, 20:29

    Оренбург тащи!!!

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +227

    ДЖУZ 6 ноября 2016, 20:21

    к этому и пришёл краснодар

    1
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +227

    ДЖУZ 6 ноября 2016, 20:21

    говорил шалимов развалит команду

    0
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +66

    Kuban23 > ДЖУZ 9 ноября 2016, 18:37

    ну не развалит но в Еврокубки в этом году может не попасть :) Если не попадет в след году Шалимова не будет.

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +100

    PopCorn963 6 ноября 2016, 20:18

    Вот это да!

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 