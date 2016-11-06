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Судьи
Главный судья:
Владислав Безбородов (Санкт-Петербург)
Помощники:
Валерий Данченко (Уфа), Владислав Назаров (Невинномысск)
Инспектор:
Юрий Баскаков (Москва)
Материалы

Крылья Советов - Урал

05.11.2016, Суббота, 16:00 мск Самара, стадион Металлург Трансляция: Наш Футбол Россия. Премьер-лига, 13 тур Крылья Советов - Урал
Обзор матча
Россия. Премьер-лига (2015/2016)
25 тур
23 апреля, суббота 14:30 Крылья Советов 1:1 Урал
11 тур
2 октября, пятница 17:00 Урал 1:1 Крылья Советов
Россия. Кубок (2014/2015)
1/16 финала
24 сентября, среда 19:00 Крылья Советов 3:1 Урал
Россия. Премьер-Лига (2013/2014)
17 тур
24 ноября, воскресенье 16:00 Урал 1:1 Крылья Советов
9 тур
21 сентября, суббота 16:00 Крылья Советов 1:1 Урал
Товарищеские матчи 2013

3 июля, среда 20:00 Урал 1:3 Крылья Советов
Чемпионат России 1996
27 тур
14 сентября, суббота 00:00 Крылья Советов 1:1 Урал
10 тур
4 мая, суббота 00:00 Урал 1:1 Крылья Советов
Чемпионат России 1995
24 тур
9 сентября, суббота 00:00 Крылья Советов 3:2 Урал
7 тур
20 мая, суббота 00:00 Урал 0:0 Крылья Советов
Чемпионат России 1994
17 тур
27 июля, среда 00:00 Крылья Советов 3:2 Урал
8 тур
24 апреля, воскресенье 00:00 Урал 1:0 Крылья Советов
Чемпионат России 1993
24 тур
11 августа, среда 00:00 Урал 3:0 Крылья Советов
7 тур
17 апреля, суббота 00:00 Крылья Советов 0:0 Урал
Чемпионат России. Финальный этап 1992, группа B
Первый этап, 7 тур
3 октября, суббота 00:00 Крылья Советов 1:1 Урал
Первый этап, 2 тур
3 сентября, четверг 00:00 Урал 2:0 Крылья Советов
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Спартак М 30 22 3 5 46:27 +19 69
2. ЦСКА 30 18 8 4 47:15 +32 62
3. Зенит 30 18 7 5 50:19 +31 61
4. Краснодар 30 12 13 5 40:22 +18 49
5. Ахмат 30 14 6 10 38:35 +3 48
6. Ростов 30 13 9 8 36:18 +18 48
7. Уфа 30 12 7 11 22:25 -3 43
8. Локомотив 30 10 12 8 39:27 +12 42
9. Рубин 30 10 8 12 30:34 -4 38
10. Амкар-Пермь 30 8 11 11 25:29 -4 35
11. Урал 30 8 6 16 24:44 -20 30
12. Анжи 30 7 9 14 24:38 -14 30
13. Оренбург 30 7 9 14 25:36 -11 30
14. Арсенал Т 30 7 7 16 18:40 -22 28
15. Крылья Советов 30 6 10 14 31:39 -8 28
16. Томь 30 3 5 22 17:64 -47 14
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    Рейтинг: -17

    stifn1 15 ноября 2016, 21:50

    Жалко , что подстилки чеченские не проиграли(

    -1
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