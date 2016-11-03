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  • Лига чемпионов. «Монако» разгромил ЦСКА благодаря дублю Фалькао

Лига чемпионов. «Монако» разгромил ЦСКА благодаря дублю Фалькао

3 ноября 2016, 00:41
62

В рамках 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов ЦСКА в гостях крупно уступил «Монако». Дублем у французов отметился Радамель Фалькао. В другом матче «Тоттенхэм» на своем поле уступил «Байеру».

Лига чемпионов. Групповой этап. Группа Е. 4-й тур

Монако – ЦСКА – 3:0 (3:0)

Голы: 1:0 – Жермен, 13; 2:0 – Фалькао, 29; 3:0 – Фалькао, 41.

Монако: Субашич, Фабиньо, Глик, Менди, Лема, Жемерсон, Бакайоко, Сидибе, Фалькао (Каррийо, 74), Жермен (Мбаппе, 85), Силва.

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, А. Березуцкий, Игнашевич, Щенников (Набабкин,90), Натхо, Вернблум, Тошич (Миланов, 71), Головин, Ионов, Страндберг (Траоре, 63).

Предупреждения: Жемерсон, 24 – Головин, 90.

Тоттенхэм – Байер – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Кампль, 65.

Календарь Лиги чемпионов

Турнирная таблица группового этапа Лиги чемпионов

Источник: Бомбардир.ру
Лига чемпионов ЦСКА Монако Тоттенхэм Байер Фалькао Радамель
Комментарии (62)
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Rzn_za_cska
1478122670
С этим цирком все понятно еще с первых 5 минут матча А вот легия реал 3 3 это новость
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Фан666
1478123144
Вот он уровень российского футбола, вот она игра чемпиона. Печально. Просто позор.
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Фан666
1478123188
Поздравим Игоря! Рекорд будет вечным! Ура рекордсменам!
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cska-62
1478123267
Третий гол «Монако» в первом тайме самый показательный! Два нападающих как детей обыграли больше стоявших, нежели игравших, четырёх защитников и двух опорников! ДВОЕ ПРОТИВ ШЕСТЕРЫХ! Посмотрите повтор. Что-то ничего подобного я даже в нашем внутреннем чемпионате не припомню… Ни в матчах РФПЛ, ни в матчах ФНЛ, которые редко, но смотрю. А вот Субашич и защитники хозяев поля вышли вообще как на тренировку, косячили весь первый тайм. Жаль, что их не наказали за такое пренебрежение к сопернику. Второй тайм – просто позор нашего футбола! Увидев, что никакой вразумительной игры ЦСКА показывать вообще не собирается, «Монако» в полном составе стало играть, как на тренировке. Пару раз они ЦСКА простили, пару раз спас свои ворота Акинфеев, и один раз – штанга! И это при том, что места лидеров «Монако» ближе к концу матча заняли дублёры, включая 17-летнего паренька. Проще говоря, общий счёт должен был быть просто неприличным…. Несмотря на поражение со счётом 0:3, отлично у ЦСКА отыграл в матче только Акинфеев, к которому нет никаких претензий. Неплохо местами смотрелись Тошич, Страндберг и Головин. Но при отсутствии поставленной игры ничтожеством на тренерском мостике, неплохо смотреться они могли только местами…
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Фан666
1478123303
Фанаты ЦСКА давайте активнее минусовать!
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ttter
1478124061
Вечер. Монако. Я на воротах. Одиноко стою средь берез и осин. И вдруг я слышу тысячу вздохов: Рекорд обновляю - 41. Ps:Спасибо,уважаемым людям с фанат1ка
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Мясной Упырь
1478124363
доказали класс- днища
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LSV__911
1478124974
Говорю уже в 1001-й раз: Слуцкий не тренер !!!! Г-н Гинер! Ну сколько можно держать в команде это недоразумение, умеющее только раскачиваться на скамейке запасных?! Ну когда?! Когда в ЦСКА появится НОРМАЛЬНЫЙ тренер?! Ради Бога, уберите пожалуйста Лёню из команды!!! Дайте Великому Клубу шанс на возрождение! P.S.: Как болельщику ЦСКА с 1982 года, мне обидно до слёз!... смотреть на это посмешище !!!
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Aztec58
1478149575
Завсегда рад поражению команды Гинера.
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Aztec58
1478149654
Локо, Спартак, Монако... Кто следующий в очереди покататься на пони?
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