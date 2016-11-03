Лига чемпионов. «Монако» разгромил ЦСКА благодаря дублю Фалькао

В рамках 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов ЦСКА в гостях крупно уступил «Монако». Дублем у французов отметился Радамель Фалькао. В другом матче «Тоттенхэм» на своем поле уступил «Байеру».

Лига чемпионов. Групповой этап. Группа Е. 4-й тур

Монако – ЦСКА – 3:0 (3:0)

Голы: 1:0 – Жермен, 13; 2:0 – Фалькао, 29; 3:0 – Фалькао, 41.

Монако: Субашич, Фабиньо, Глик, Менди, Лема, Жемерсон, Бакайоко, Сидибе, Фалькао (Каррийо, 74), Жермен (Мбаппе, 85), Силва.

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, А. Березуцкий, Игнашевич, Щенников (Набабкин,90), Натхо, Вернблум, Тошич (Миланов, 71), Головин, Ионов, Страндберг (Траоре, 63).

Предупреждения: Жемерсон, 24 – Головин, 90.

Тоттенхэм – Байер – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Кампль, 65.

Календарь Лиги чемпионов

Турнирная таблица группового этапа Лиги чемпионов