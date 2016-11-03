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Судьи
Главный судья:
Йонас Эрикссон (Сигтуна)
Материалы

Тоттенхэм - Байер

02.11.2016, Среда, 22:45 мск Лондон, стадион Уайт Харт Лэйн Трансляция: МАТЧ! ФУТБОЛ 1 Лига чемпионов, 4 тур Тоттенхэм - Байер
Обзор матча
Лига чемпионов (2016/2017), группа E
3 тур
18 октября, вторник 21:45 Байер 0:0 Тоттенхэм
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    Рейтинг: +3661

    Владимир С 3 ноября 2016, 07:22

    дебилы

    -3
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    Рейтинг: +1591

    Almazovich 3 ноября 2016, 00:18

    Ставил на победу Тоттенхэма!

    -1
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