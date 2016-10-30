Тарханов: «Я не смотрел матч «Урал» – «Терек», но знаю, что ничего не было»

Бывший наставник «Урала» Александр Тарханов, ныне возглавляющий «Славию», высказал свое мнение о матче 12-го тура РФПЛ между екатеринбургской командой и «Тереком». Напомним, встреча закончилась победой грозненского клуба со счетом 4:1. Отметим, что букмекерский коэффициент на победу «Урала» в перерыве при счете 1:1 резко вырос, а на грозненцев, соответственно, упал.

«Я матч не смотрел, но знаю, что ничего не было. В том году тоже было много проблем с этим матчем, но жизнь показала, что все было нормально. Сейчас проиграли. Понятно, что по сравнению с прошлым годом состав поменялся, много молодежи, поэтому есть проблемы пока. Если сравнивать «Урал» и «Терек», то «Терек» – сбалансированная, опытная команда, стабильная.

Вчера Акинфеев ошибся в дерби со «Спартаком», что теперь, говорить, что ЦСКА отдал игру? Это смешно. Вчера он допустил ошибку, что теперь сделаешь? Тем более и вратарь, и в защите тоже много новичков, и Арапов молодой еще парень. Допустил такую невероятную ошибку, я просто знаю, что он пытался выбить неудачно», – сказал специалист.